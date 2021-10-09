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2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET - Son Dakika

2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET

09.10.2021 18:58

TATİL için İzmir'e giderken Balıkesir'de meydana gelen feci trafik kazasında 2 yıllık eşi Gülay Baydar'ı (59) kaybeden Halil Yüksel Baydar'ın (60) İstanbul'da hastanede tedavisi devam ediyor.

TATİL için İzmir'e giderken Balıkesir'de meydana gelen feci trafik kazasında 2 yıllık eşi Gülay Baydar'ı (59) kaybeden Halil Yüksel Baydar'ın (60) İstanbul'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle 2 aydır ayağa kalkamadığını belirten Baydar, şoförün emniyet şeridinde arızalanan otomobiline çok hızlı bir şekilde çarptığını kaydederek "Eğer tıbbi bir problem yaşamadıysa bu trafik kazasından ziyade cinayet olarak açıklanabilir" dedi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde geçtiğimiz 9 Ağustos'ta 34 BB 057 plakalı otomobili arızalanan Halil Yüksel Baydar, aracını güvenlik şeridine çekti. Aynı yöne giden 35 AKB 629 plakalı bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada Baydar'ın eşi Gülay Baydar hayatını kaybederken Halil Yüksel Baydar'ın da aralarında olduğu 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada çarpan otomobilin araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

Halil Yüksel Baydar, tedavi amacıyla İstanbul'a geldi. Burada özel bir hastanede 2 aydır tedavisi devam eden Baydar, kazanın büyük bir travma olduğunu kaydetti. Halil Yüksel Baydar, "Bir saniye içinde bütün hayatımız değişti. Hedefimiz Foça'ydı fakat varamadık" diye konuştu.

"GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Baydar, kaza anını şu şekilde anlattı: "Bunun tehlikeli bir şey olabileceğini tahmin ederek emniyetli bir şekilde sinyal vererek sol şeride geçtim. Zaten yolda yoğun bir trafik yoktu. Dörtlüleri yakarak emniyet şeridine girdim. El frenini çektim, araba da park frenindeydi. Motoru da kapattım. Arabadan indik, arkaya geçtik, bagaj kapağını açıyorum. Reflektörü çıkartacağım, yola koyacağım? Gerisini hatırlamıyorum"

Kamera görüntülerini izlediğini, yüksek bir hızla gelen bir otomobilin kendilerine çarptığını ifade eden Baydar, "4 tekeri dönmez vaziyetten benim arabamın 74 metre ileri gitmiş araba polis tutanaklarına göre" diye konuştu.

Eşinin kaza sırasında bariyerle araba arasında olduğunu söyleyen Baydar, gözyaşlarını tutamayarak "Eşim de bariyerlerin dışına fırlamış. Gene olay yeri polis tutanağına göre 20 metre bariyerin dışına fırlamış" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR SEVGİYLE BAĞLIYDIK"

25 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını, olayın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala ayağa kalkamadığını ifade eden Baydar, "Günün birinde toparlanacağım, asıl toparlanamayacağım eşimle ilgili durum. Eşimin kaybı inanılmaz bir travma, yeni evliydik. İnanılmaz bir sevgi bağıyla bağlıydık" dedi.

"TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET OLARAK AÇIKLANABİLİR"

Baydar şöyle devam etti: "Benim arabamı 74 metre sürükleyen bu araç döne döne gidiyor. Öbür taraftaki bariyere çarpıyor yani inanılmaz bir hızla geliyor. Yolda hiçbir fren izi yok. Bu çarpan araç sürücüsü, çocuklarını, eşini, kayınvalidesini ve kayınbabasını taşıyormuş bildiğim kadarıyla. Yani bir aile taşıyor. Eğer tıbbi bir problem yaşamadıysa bu trafik kazasından ziyade cinayet olarak açıklanabilir. Dersiniz ki tam o anda kalp krizi geçirdi, bilinci gitti belki öyle açıklanabilir. Benim adaletten beklentim gerçekten adalet. Bizim maddi, manevi hadi maddiyi boş verin manevi çok büyük kaybımız var."

2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET
2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET
2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET
2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET

Balıkesir, İstanbul, Cinayet, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 YILLIK EŞİNİ FECİ KAZADA KAYBEDEN BAYDAR BU TRAFİK KAZASINDAN ZİYADE CİNAYET - Son Dakika
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