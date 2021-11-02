Üye Girişi
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar - Son Dakika

29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar

02.11.2021 10:48

29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar 250 terörist bir köyü küle çevirmişti acılar hala taze 6 şehidi olan 100 yaşındaki teyzenin acı çığlıkları yürek yaktı Şırnak'ta 1992 yılında bölücü terör örgütü mensupların yakıp yıktığı evlerden sağ çıkan 100 yaşındaki teyze o günleri İhlas...

29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar

250 terörist bir köyü küle çevirmişti acılar hala taze

6 şehidi olan 100 yaşındaki teyzenin acı çığlıkları yürek yaktı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 1992 yılında bölücü terör örgütü mensupların yakıp yıktığı evlerden sağ çıkan 100 yaşındaki teyze o günleri İhlas Haber Ajansına anlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyünde 14 Temmuz 1992 yılında 250 kişilik grupla köy basan teröristler 50 haneli köyü yakıp yıkmıştı. Olayda 6 vatandaş şehit olmuş, 5 vatandaş da yaralanmıştı. Köyü ateşe veren teröristlerin yaptığı katliam hala dün gibi tazeliğini koruyor. 100 yaşındaki Ayşe Alp yaşadıklarını İHA'ya anlattı. 29 yıl aradan geçmesine rağmen acıları dün gibi taze olan köylüler eski köylerine geri dönmek istiyor. 29 yıl önce köylerini terör nedeniyle terk edip ülkenin dört bir yanına kaçan köylülerden sadece 50 hane kalmış durumda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlenince köye dönüşler yavaş yavaş başladı. 100 yaşındaki Ayşe Alp 1992, 1993 ve 1994 yıllarında teröristlerin çirkin yüzünü anlattı. Alp, "Biz bu dağın başında kalıyorduk. Eski köyümüzde derme çatma evlerimizdeydik. Bizden kız istediler vermedik köy bastılar. İlk baskında benim ailemden 5 kişi şehit edildi. İkinci baskında 1 kişi şehit edildi. Üçüncü köy baskınında gece olduğu için biz kaçtık ama bazıları kaçamadı yaralılarımız oldu. Esir düştüler. Eski köyümüzü evlerimizi koyunlarımızı hepsini yakıp yıktılar. O zaman 250 terörist gelmişti. Jirki aşiretinden desteğe geldiler, askerlerimizle beraber bizi kurtardılar. Biz o yıl Ayvalık köyüne götürüldük. Tekrar buraya getirildik. 29 yıldır ilk yerleştiğimiz köyümüze gidemedik. Buraya yerleştik hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Devletimiz çadır getirdi, çadırlarda kaldık. Şimdi buradayız. Ama acım daha dün gibi katliamı asla unutmayacağım. 100 yaşındayım. Dün gibi gözümün önünde Allah şahittir burada başımıza gelmeyen kalmadı. Allah'a havale ediyorum. Devletimiz hep bizimleydi. Şimdide köyümüzde okul var ama köprü yok. Bizim eksikliklerimiz giderilsin istiyorum, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Köy muhtarı İsmail Alp ise köy baskını sonrası yaşananları anlatırken o anları yeniden yaşadı. Muhtar Alp, "Köy muhtarıyım, maalesef yaklaşık 29 yıl önce 4 şehit verdik yaralılarımız oldu. 3 köy baskını oldu. Kato Dağından geldikleri için çok yakındık. Daha önce yaşadığımız evler ileride kaldı. Aşağı indik. Baskınlarda köyü yakıp yıktılar. Ayvalık köyüne taşındık. Sonra bir yıl kaldık orada. Mersin, Adana, Van, Şırnak ve Mardin'e göç ettiler. Biz kaldık buralarda. Bu köy yeni kurulmuş bir köy. Sizde şahitsiniz köyümüz terör nedeniyle hala boş. Şu an köyümüzün çok eksikleri var. Yeni yol yapılmış. Köprü istiyoruz. Köyün içme suyu şebekesi yok, ilk ve sonbahar aylarında sular yükselince dere taşıyor. İstinat duvarı yapılsın istiyoruz. Zarar ziyan komisyonu ilk köy boşaltma ve zarar ziyan ücretini ödedi ancak ikinci bir ödeme daha olmadı. Çok mağdur olan vatandaşlar var. Devletimiz her anlamda yanımızda oldu. Allah razı olsun. Türkiye'nin şehitleri bizimde şehitlerimiz, bizim şehitlerimiz de Türkiye'nin şehitleri. Acımız hala taze katliamları unutmak mümkün değil" şeklinde konuştu.

1992 yılında 250 terörist köy basıp yakmış

Beytüşşebap ilçesine bağlı Koyunoba köyü 2 bin 950 rakımlı Kato Dağı eteklerinde kurulu bir köydü. Ancak PKK'lı teröristler köylülerden kız istenmiş, kızı vermedikleri için köy basıp evleri yakan 250 terörist 3 yıl arayla köye baskınlar düzenleyerek katliamlar yapmış. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sayesinde şimdi Kato Dağı zirvesine askeri üs bölgesi kuruldu.

(SRD-AKK-Y)

29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar
29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar

Şırnak, Terör, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo 11:21 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:06 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir 11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor 10:43 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor Tacize uğrayan kadını kurtarmak istedi, yüzünden bıçaklanıp darbedildi 10:34 Tacize uğrayan kadını kurtarmak istedi, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! 10:24 Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!
En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı 09:47 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!
10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
10:34 İnsan kanıyla boyanan maske bin yıl sonra ortaya çıktı! Bilim insanlarını şoke eden görüntüler!
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
10:13 18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum         
11:07
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: 29 yıl önce PKK'nın yaptığı katliamı anlattılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement