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Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

26.10.2021 18:04
Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenler Mahallesi'nde N.S'nin evinden spiral ve kaynak makinesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayı Ö.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler şüpheliyi kaçtığı ormanlık alanda gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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