Üye Girişi
AK Parti Milletvekili Avcı: "AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi" - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Avcı: "AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi"

27.10.2021 21:17
AK Parti Milletvekili Avcı:

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin kentte yaptığı yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin kentte yaptığı yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet Bahçesi içindeki Milli Kıraathanesi'nde düzenlenen basın toplantısında Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir'e gelerek bir dizi toplu açılış yaptığını anımsatarak, söz konusu ziyaretin çok güzel olduğunu bildirdi.

Son 19 yılda Eskişehir'de yapılanların bir kere daha tanıtılması, hatırlanması, bilgilendirilmesi için bir araya geldiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, himayelerinde gerçekleştirilen Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde gerçekleştirilen eserlerin toplu bir açılışına da vesile oldu, bu ziyaretleri. Dede Korkut Parkı, Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi, Battal Gazi Türbesi, İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, Adalet Sarayı... Türk Dünyası Vakfı tarafından bütün dış ilçelerimize kültür merkezleri yapıldı. İl Halk Kütüphanesi... Eski kütüphanemiz 800 metrekareydi. Şimdi bu yeni yaptığımız İl Halk Kütüphanemiz 8 bin metrekare. Bu arada pek zikredilmeyen ama olağanüstü hizmetleri olan bir merkezden de sizi haberdar etmek istiyorum. O süreçte hep birlikte gerçekleştirdiğini bir proje olması nedeniyle önemli. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnme Merkezi... Orada cansiperane çalışan bir ekibimiz var. Prof. Dr. Özcan Özdemir... İnşallah yine Özcan Bey'in projesi olarak İnme Merkezi'nde edilen tecrübenin üzerine Eskişehir'de bir butik hastane, İnme Merkezi Hastanesi kurmak istiyoruz. Eskişehir'e üçüncü üniversiteyi, Eskişehir Teknik Üniversitesi kazandırdık."

Yeni Atatürk Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Avcı, Millet Bahçesi'nin eski Atatürk Stadı'nın yerine yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sazova'da UEFA standartlarında fevkalade modern, yeni bir stat yaptık, Yeni Atatürk Stadı'mız. O da inşallah resmi açılışlar kapsamında açılmış oldu. İsmi Atatürk Stadı olarak tescillenecek. Burası da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi... Burası da tescillenmedi ama tescillenecek. Halen yapımı devam eden URAYSİM gibi, ilçe yollarımız gibi pek çok başka projelerimiz de var. Bilim Kültür ve Sanat Merkezimiz var. Hemen onun bahçesinde EsminyaTürk var. Anlatırken eğer notlara bakmazsak biz bile unutuyoruz. Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi var. Bu dönemde AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sulamada hayatın her alanında çok şükür övünebileceğimiz hizmetler oldu. En önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak. Bu bize ait bir kusur. Bir de Eskişehir siyaset kültürüne ait bir zaaf var. Takdir etmeyi bilmiyoruz karşılıklı olarak. Bunu aşmamız lazım."

"Yaptığımız işlerde ve hizmetlerde niteliğe bakalım"

Milletvekili Emine Nur Günay ise Eskişehir- Alpu kara yolunun kamulaştırma işlemlerine hız verildiğine aktararak, şunları dile getirdi:

"Kamulaştırma bittiği anda dümdüz yol, inşallah bitiyor. Bizim hedefimiz 2022'nin sonunda bunu bitirmek. Sarıcakaya yolunda da çok hızlı bir çalışma var. Orada da hedefimiz 2022 yılı sonunda ya da olmadı 2023 başında bu yolu bitirmek. Alpu- Mihalıççık kısmı var. Bunun projesi hazır. Alpu yolu biter bitmez Mihalıççık'a doğru bu yol başlayacak. Projesi var. Yatırım planında da var. Yaptığımız işlerde ve hizmetlerde niteliğe bakalım."

"Çözüm şehirde alternatif yolların açılmasıdır"

İl Başkanı Çalışkan da bir gazetecinin Eskişehir'in trafik sorununa ilişkin sorusunu üzerine, şehrin en yoğun saatlerinde çevre yoluna transit araçların kattığı yükün yüzde 20 olduğuna değinerek, şunları bildirdi:

"Çevre yolu bizim bu şehre yaptığımız 30 milyara yakın yatırımlar da değerlendirildiğinde ve düşünüldüğünde gerekliliğine, gereksizliğine bakmazsınız şehrimize yaptığımız, yapacağımızı eserlerden biridir. Elzem ve gerekli olan mevcut şehir içindeki yan yolların, ara ulaşım yollarının biran an önce açılmasıdır. Şehrin yaşam yerleri Yaşar Kemal Caddesi'nin imar planlarına artık, dokunmuştur. Oradan yapacağınız yol, Organize Sanayi'den pik saatlerde çıkan ve şehre gelen trafik yükünü kaldıracaktır. Buna ilişkin bir çözüm üretmediğini müddetçe insanları 53 kilometrelik bu yola sokmak ve sadece belli noktalardaki bağlantı yollarıyla tekrar şehre getirmek, şehre ilişkin yükü ortadan kaldırmayacaktır. Yüzde 80'lik bir sorunumuz vardır. Çözüm şehirde alternatif yolların açılmasıdır."

AK Parti Milletvekili Avcı: AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi
AK Parti Milletvekili Avcı: AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi
AK Parti Milletvekili Avcı: AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi
AK Parti Milletvekili Avcı: AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi
AK Parti Milletvekili Avcı: AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Avcı: 'AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 20:46 Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır 19:56 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi 19:31 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi         
19:40
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 21:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Avcı: "AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement