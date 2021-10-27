AK Parti Milletvekili Avcı: "AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi" - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin kentte yaptığı yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet Bahçesi içindeki Milli Kıraathanesi'nde düzenlenen basın toplantısında Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir'e gelerek bir dizi toplu açılış yaptığını anımsatarak, söz konusu ziyaretin çok güzel olduğunu bildirdi.

Son 19 yılda Eskişehir'de yapılanların bir kere daha tanıtılması, hatırlanması, bilgilendirilmesi için bir araya geldiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, himayelerinde gerçekleştirilen Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde gerçekleştirilen eserlerin toplu bir açılışına da vesile oldu, bu ziyaretleri. Dede Korkut Parkı, Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi, Battal Gazi Türbesi, İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, Adalet Sarayı... Türk Dünyası Vakfı tarafından bütün dış ilçelerimize kültür merkezleri yapıldı. İl Halk Kütüphanesi... Eski kütüphanemiz 800 metrekareydi. Şimdi bu yeni yaptığımız İl Halk Kütüphanemiz 8 bin metrekare. Bu arada pek zikredilmeyen ama olağanüstü hizmetleri olan bir merkezden de sizi haberdar etmek istiyorum. O süreçte hep birlikte gerçekleştirdiğini bir proje olması nedeniyle önemli. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnme Merkezi... Orada cansiperane çalışan bir ekibimiz var. Prof. Dr. Özcan Özdemir... İnşallah yine Özcan Bey'in projesi olarak İnme Merkezi'nde edilen tecrübenin üzerine Eskişehir'de bir butik hastane, İnme Merkezi Hastanesi kurmak istiyoruz. Eskişehir'e üçüncü üniversiteyi, Eskişehir Teknik Üniversitesi kazandırdık."

Yeni Atatürk Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Avcı, Millet Bahçesi'nin eski Atatürk Stadı'nın yerine yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sazova'da UEFA standartlarında fevkalade modern, yeni bir stat yaptık, Yeni Atatürk Stadı'mız. O da inşallah resmi açılışlar kapsamında açılmış oldu. İsmi Atatürk Stadı olarak tescillenecek. Burası da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi... Burası da tescillenmedi ama tescillenecek. Halen yapımı devam eden URAYSİM gibi, ilçe yollarımız gibi pek çok başka projelerimiz de var. Bilim Kültür ve Sanat Merkezimiz var. Hemen onun bahçesinde EsminyaTürk var. Anlatırken eğer notlara bakmazsak biz bile unutuyoruz. Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi var. Bu dönemde AK Parti, Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sulamada hayatın her alanında çok şükür övünebileceğimiz hizmetler oldu. En önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak. Bu bize ait bir kusur. Bir de Eskişehir siyaset kültürüne ait bir zaaf var. Takdir etmeyi bilmiyoruz karşılıklı olarak. Bunu aşmamız lazım."

"Yaptığımız işlerde ve hizmetlerde niteliğe bakalım"

Milletvekili Emine Nur Günay ise Eskişehir- Alpu kara yolunun kamulaştırma işlemlerine hız verildiğine aktararak, şunları dile getirdi:

"Kamulaştırma bittiği anda dümdüz yol, inşallah bitiyor. Bizim hedefimiz 2022'nin sonunda bunu bitirmek. Sarıcakaya yolunda da çok hızlı bir çalışma var. Orada da hedefimiz 2022 yılı sonunda ya da olmadı 2023 başında bu yolu bitirmek. Alpu- Mihalıççık kısmı var. Bunun projesi hazır. Alpu yolu biter bitmez Mihalıççık'a doğru bu yol başlayacak. Projesi var. Yatırım planında da var. Yaptığımız işlerde ve hizmetlerde niteliğe bakalım."

"Çözüm şehirde alternatif yolların açılmasıdır"

İl Başkanı Çalışkan da bir gazetecinin Eskişehir'in trafik sorununa ilişkin sorusunu üzerine, şehrin en yoğun saatlerinde çevre yoluna transit araçların kattığı yükün yüzde 20 olduğuna değinerek, şunları bildirdi:

"Çevre yolu bizim bu şehre yaptığımız 30 milyara yakın yatırımlar da değerlendirildiğinde ve düşünüldüğünde gerekliliğine, gereksizliğine bakmazsınız şehrimize yaptığımız, yapacağımızı eserlerden biridir. Elzem ve gerekli olan mevcut şehir içindeki yan yolların, ara ulaşım yollarının biran an önce açılmasıdır. Şehrin yaşam yerleri Yaşar Kemal Caddesi'nin imar planlarına artık, dokunmuştur. Oradan yapacağınız yol, Organize Sanayi'den pik saatlerde çıkan ve şehre gelen trafik yükünü kaldıracaktır. Buna ilişkin bir çözüm üretmediğini müddetçe insanları 53 kilometrelik bu yola sokmak ve sadece belli noktalardaki bağlantı yollarıyla tekrar şehre getirmek, şehre ilişkin yükü ortadan kaldırmayacaktır. Yüzde 80'lik bir sorunumuz vardır. Çözüm şehirde alternatif yolların açılmasıdır."