AK PARTİLİ SÜREKLİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ÇAĞRI 'TAPULARI VERİN GEREĞİNİ YAPALIM' - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin mağdurlarıyla bir araya geldi. CHP liderinin projeyi hükümetin tamamlaması gerektiğine işaret ettiğini belirten Sürekli, Madem hükümet yapsın deniyor. Tapular bir an önce hak sahiplerine verilsin. Bizler hak sahipleri ile bu işi çözelim dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Ekim'de İzmir ziyareti sırasında görüşen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurlarıyla bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun projenin tamamlanmasına ilişkin söz vermesine rağmen konuşması esnasında projeyi hükümetin de yapabileceğini söylediğini ifade eden Sürekli, İktidar partisi temsilcileri olarak Büyükşehir sözleşmeyi feshettiği ve tapuları iade ettiği takdirde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetindeyiz. 9 yıldır bir sonuç elde edilmedi. Madem hükümet yapsın deniyor. Tapular bir an önce hak sahiplerine verilsin. Bizler hak sahipleri ile bu işi çözelim. Bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırsınlar. Bizler kentsel dönüşümün yapılması konusunda desteğimizi mahalle sakinlerine ilettik. Olayın sadece destek ifadesi ile kalmayacağını, bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı dile getirdik. Biz iktidar partisi il teşkilatı olarak buradayız. Çağrımızı yapıyoruz ifadelerini kullandı.

'9 YILDIR SONUÇ YOK'

Mahalle sakinleriyle sorunu konuşmak amacıyla bir araya geldiğini belirten Sürekli, Bugün Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinin kentsel dönüşüm sorununu yerinde tespit etmek amacıyla Yurdoğlu Mahallesi'ne geldik. Mahalle sakinleri ile görüştük. Geçmişinden bugüne kadar konuyu takip ediyorduk. 2010 yılında İzmir'de Büyükşehir'in 7 bölgede başlattığı bir çalışma vardı. Bayraklı bölgesi tamamen iptal edildi. 6 bölgede çalışmalar sürüyor. Bunlardan birisi de Karabağlar idi. 4 etap şeklinde bir planlama yapılmıştı. Birinci ve ikinci etapta 774 konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi ancak üçüncü ve dördüncü etapta maalesef büyük bir sıkıntı var. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu, 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne kadar hiçbir sonuç alınamadı. Mahalleli tapularını devretti. Kentsel dönüşüm bu mahallelerde başlayamadı dedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜMLENSİN'

Mahalle sakinleri ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine değinen Sürekli, Mahalle sakinleri sorunlarını CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. O görüşmede mahalle sakinleri bir çözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu, 'Hükümet yapsın, devlet yapsın' beyanında bulundu. Mahalle sakinleri de 'O zaman tapuları verin bu işi hükümet yapsın' dedi. Biz de burada iktidar partisinin il başkanı olarak halkımızın sorunlarını tekrar dinleyerek görüştük. Buraya gelmeden önce de milletvekilleri ile görüştük. Gönül isterdi ki bugüne kadar hızlı bir şekilde bu iş çözümlensin. Bundan sonra da sözleşme revizyonu ile bir çözüme ulaşmak mümkünse onu mahalle sakinleri ve Büyükşehir bilir açıklamalarında bulundu.

'SÖZ VERİLEN 19 BİN 682 KONUTUN 960'I YAPILDI'

İzmir'deki TOKİ projelerinden söz eden Sürekli, Limontepe'de 1533 konutu TOKİ yaptı. İzmir'de 20 bin konut inşa edildi. Statlar yapıldı. 2 bin 584 adet konutun inşası sosyal projeler kapsamında devam ediyor. 100 bin konut projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. TOKİ 2 milyarlık hizmet yaptı. Bunu yapmaya devletimiz, bakanlığımız muktedirdir. Yaparız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden biri 19 bin 682 konut yapılmasıydı. Şu ana kadar yapılan konut 960'tır. Bunun 300'den fazlasının önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan kalma olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 600 konut yapılmış diye konuştu.