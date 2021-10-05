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Akıllı Şehir Projesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akıllı Şehir Projesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

05.10.2021 09:06
Akıllı Şehir Projesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir, GTÜ ve AFAD ile yürütülen "Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Projesi''nde gelinen durum yapılan toplantıda değerlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte yürütülen "Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Projesi'' kapsamında gelinen nokta yapılan toplantı da değerlendirildi. Toplantıda Kocaeli'de pilot bir bölge kurularak erken uyarı sisteminin denenmesi, bina stokunun belirlenmesine yönelik envanter çalışmasında gelinen nokta ve yapılacak çalışmalar üzerine sunumlar yapıldı.

DEPREM RİSK VE ZEMİN HARİTALARI

Antikkapı İzmit Maide Restoranda gerçekleşen toplantıya Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Zülfikar, Doç. Dr. Burak Aydoğan, TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Serdar Özalaybey (jeofizik mühendisi), Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ekrem Zor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher ve müdürlük teknik personeli katıldı. Toplantıda proje kapsamında depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sisteminin kurulma aşaması, Kocaeli'deki bina stok durumunun belirlenme çalışmaları ve diğer çalışmalardaki gelinen aşamalar değerlendirildi. Proje kapsamı içerisinde bulunan deprem riskve zemin haritalarının güncellenmesi için yapılacak çalışmalarda TÜBİTAK'ınprojeye dahiledilmesi hususunda mutabakata varıldı.

AKILLI ŞEHİR PROJESİ

Projeyle ilimizde depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sistemi kurulacak. Erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemler etkisiz hale getirilecek. Ayrıca depremin dışındaki doğal afet tehlikeleri de (heyelan, taşkın, yangın, endüstriyel kazalar vb)incelenecek. İş akışına göre projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de dahil edilecek. Büyükşehir Sismolojik İzleme Merkezi bilgi ve donanımla güçlendirilecek. Kocaeli bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dahil edilecek. Ayrıca proje kapsamında Kocaeli bina envanter çalışmaları sürdürülmekte olup risk arzeden binalar incelenecek ve sürekli takip edilerek önceden önlem alma çalışmaları yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa bu sistemi kurarak örnek gösterilen bir belediye olacak. Kocaeli deprem zararlarının azaltılmasında büyük bir adım atılmış olacak.

"RİSKLERİ GÖRMEK GEREKİYOR"

Yapılan değerlendirme toplantısı sonra açıklamalarda bulunan Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Zülfikar, "Bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2018 yılından bu yana imzalanan bir protokolümüz var. Bu protokolün adı Afet Risk Azaltımı Akıllı Şehir Uygulaması Kocaeli İli Örneği. Bu proje kapsamında biz Kocaeli için deprem tehlike analizi yaptık. Sonrasında ise risk analizine devam etmek istiyoruz. Tabi bunun için bina ve altyapı envanter bilgisi gerekiyor. Altyapı derken doğalgaz ve su alt yapı hatlarının envanter bilgisi gerekiyor. Ayrıca üstyapı olarak köprü, viyadükler, tren hatları ve ulaşım hatlarının risk analizini yapıyoruz. Kocaeli 1999 yılında büyük bir deprem geçirdi. Aradan geçen 20 senede yapı envanteri değişti. Bizim bunun için ileride olası bir depreme hazırlanmamız gerekiyor. Riskleri görmemiz gerekiyor ve gördüğümüz bu riskleri azaltmamız gerekiyor" dedi.

"TÜM YAPILARIN ENVANTERİNİ ÇIKARIYORUZ"

Proje kapsamında çok sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, "Biz proje kapsamında Gebze Teknik Üniversitemizin bizlerden istediği bilgi ve verilerin temini konusunda yardımcı oluyoruz. Özellikle Kocaeli'deki tüm binaların envanterinin çıkarılması konusunda çalışma yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı özellikle hızlandırdık. 2007 yılından sonra inşa edilen yapılarla ilgili zaten elimizde veriler var. Biz çalışmamızı 2007 ve özellikle 1999 öncesinde inşa edilen yapılar üzerine yoğunlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Akıllı Şehir Projesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

Gebze Teknik Üniversitesi, Akıllı Şehir, Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akıllı Şehir Projesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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