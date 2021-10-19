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SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika

SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı

19.10.2021 14:57

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladıMehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)- Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)- Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği müsabakalar, 23 Ekim'e kadar devam edecek. Müsabakaların açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ampute futboluna çok ciddi bir ilginin olduğunu belirterek, son yıllarda ülkemizde en çok gelişen branşlardan biri olduğunu söyledi.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü arasında oynanan maçla Diyarbakır'da başladı. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği müsabakaların final maçları, 23 Ekim'de oynanacak. Seyrantepe Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakaların açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, ampute futbolunun son yıllarda ülkemizde en çok gelişen branşlardan biri olduğunu söyledi.

"KULÜP SAYISI DA LİSANSLI SPORCI SAYISI DA ARTIYOR"

Her yıl kulüp sayısı ve lisanslı sporcu sayısının arttığına dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Elbette ki bu tesadüfen değil, Ampute Milli Takımımızın hem Avrupa şampiyonalarında, hem dünya şampiyonasında almış olduğu üst üste başarılar dolayısıyla ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var. Bugün Diyarbakır'dayız, ev sahipliği yapıyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla arkadaşları Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Kupayı alacak takım Diyarbakır'da belli olacak. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Diyarbakır, son dönemde hem gençlik faaliyetleri hem spor faaliyetlerinde Türkiye'nin önemli merkezlerinden, merkez şehirlerinden birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hem gençlik faaliyetleri, hem de spor faaliyetleri ile ilgili götürdüğümüz bütün projelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Milletvekillerimizin de katılımıyla yakın zamanda Ankara'da çok büyük bir protokol yaptık. Diyarbakır merkez ve 17 ilçede eksik olan bütün branşlarla ilgili hem spor tesisi, hem gençlik kampları, hem de gençlik merkezleriyle ilgili şu anda çok büyük bir yatırımın içerisindeyiz. İnşallah 2022'de Diyarbakır, gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacak" dedi.

TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAK TAKIMLAR:

-Süper Lig-

1-) Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü

2-) Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü

3-) İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve S.K

4-) Pendik Engelliler Spor Kulübü

-1'inci Lig-

1-) ODTÜ Spor Kulübü

2-) Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

Müsabakalar 2 grup şeklinde oynanacak

A GRUBU

1- Etimesgut Belediyesi Ampute S.K

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve S.K

3- Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

B GRUBU

1- Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü

2- Pendik Engelliler Spor Kulübü

3- ODTÜ Spor Kulübü

MÜSABAKA PROGRAMI

19 EKİM 2021

A 1-2 ? B 1-2

1- Etimesgut Belediyesi Ampute S.K ? İzmir Büyükşehir Bel. Genç ve S.K

2- Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ? Pendik Engelliler Spor Kulübü

20 EKİM 2021

A 2 -3 ? B 2-3

1- İzmir Büyükşehir Bel. Genç ve S.K ? Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

2- Pendik Engelliler Spor Kulübü ? ODTÜ Spor Kulübü

21 EKİM 2021

A 1 ' 3 ' B 1-3

1- Etimesgut Belediyesi Ampute S.K ? Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

2- Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ? ODTÜ Spor Kulübü

22 EKİM 2021

Yarı Final

A1-B2

B1-A2

A3-B3

23 EKİM 2021

Final ve 3'üncülük maçı

SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı
SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı

Münir Karaloğlu, Türkiye Kupası, Diyarbakır, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası maçları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika
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