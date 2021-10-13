Üye Girişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma

13.10.2021 10:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı siyasi parti liderlerinin 'siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler, böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaya tepki göstermiş ve "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine bazı siyasi partiler de destek vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, konu hakkında varsa suç delillerinin tespiti bakımından da bir inceleme başlatılacağı öğrenildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma

Hizb-i İslami Partisi, Ankara Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma - Son Dakika


Son Dakika

10:48 "Dün elime önemli bir belge ulaştı" diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde 10:45 Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi 10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi
CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi 10:38 CHP'li vekillerin fotoğrafına yapılan espri çok konuşuldu: Şampuan reklamı gibi Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı 10:32 Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı 10:30 Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
10:44 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi
10:40 Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu
10:32 Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı
10:30 Ümraniye'de İETT şoförü, "Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları otobüsten indirmeye çalıştı
10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı
10:24 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı
10:22 Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi
10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak         
10:55
Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor         
10:45
Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı         
10:44
Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu Baskın sırasında eşini kurtarmaya çalışan kadın, uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu         
10:41
İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor         
10:33
Ümraniye'de İETT şoförü, Ümraniye'de İETT şoförü, "Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları otobüsten indirmeye çalıştı         
10:31
Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı         
10:26
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları başladı Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları başladı         
10:22
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement