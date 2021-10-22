Araç anlaşmazlığı cinayetine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Araç anlaşmazlığı cinayetine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Tersane iççisinin ölümüne neden olan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik'te dereye atıldığı belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos'ta Karamürsel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel'de tersanede çalışan Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman'ın araç anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İple bağladıkları cesedi dereye attılar

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman'ın E.A.K adlı 3 şüpheli ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik'te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik'te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman'ın cesedine rastlanmazken, aramaların devam ettiği öğrenildi.

Cinayet şüphelilerinin aracında tarihi eser sikkeler ele geçirildi

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.A.K ve E.K adlı şahıslar, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.