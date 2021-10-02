FOTOĞRAF sanatçısı İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' konulu sergisinin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "29 Ekim itibariyle İstanbul'dan başlayarak çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeye başlıyoruz. 15 Ekim'de de bunun lansmanını yapmaya başlayacağız. İstanbul'u uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz" dedi.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 'Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı' konulu sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ve sanatseverler katıldı.

16. Yüzyılda Mimar Sinan'ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilerin görsellerinden oluşan sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan 2. Selim Türbesi, Topkapı Sarayı, Piyale Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, 3. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Tophane-i Amire, Atik Valide Camii, Mesih Mehmet Paşa Camii, Sultan Ahmet Camii gibi birçok eserin fotoğrafları yer aldı. Toplam 37 adet fotoğraftan oluşan sergi 20 Ekim'e kadar açık olacak.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Sergi alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzzet Keribar hoca bizim fotoğraf konusunda yetiştirdiğimiz en önemli sanatçılarımızdan biri. Güzel olan, sanatını yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından paylaşıyor olması. Bugün 16. yüzyıl Osmanlı mimarisi ve çinilerle ilgili hazırlanmış bir sergiyi gezdik. İzzet hocanın fotoğraf sanatçısı olmasından öte, kültür ve sanat konusundaki uzmanlığı kültür sanat değerlerinin nasıl fotoğraflanacağı hakkındaki bilgisi o fotoğrafı çok daha değerli yapıyor. Kendisine teşekkür borçluyuz. İzzet hocamız sadece bakanlığımızdan ve cumhurbaşkanlığımızdan ödüllü bir hoca değil, dünyanın bu konuda otorite olmuş birçok kurumdan ödül almış bir hocamız" dedi.

"15 EKİM'DE DE LANSMANINI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki pandemiden en çok etkilenen kesim kültür sanat ve etkinlik alanları oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşme süreci başladı. Aşılama çalışmalarında çok iyi yerlere geldik. Biz 29 Ekim itibarıyla İstanbul'dan başlayarak çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeye başlıyoruz. 15 Ekim'de de bunun lansmanını yapmaya başlayacağız. Etkinlikler Türkiye ile sınırlı olmayacak. Dünyadan birçok sanatçı ve kurumu da ülkemize davet ettik. İstanbul'u uluslararası etkinliklerin merkezi haline getirmeye başlıyoruz."

"İSTANBUL'DA DOĞAN BİR İSTANBUL ÇOCUĞUYUM"

Sergiyi 2 sene önce planladıklarını söyleyen fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ise "Pandemi yüzünden biraz ertelemek zorunda kaldık. Sayın Coşkun beyin bir telefonu ile başladık. Konusu ne olsun diye sorduklarında 16. yüzyıl Mimar Sinan dönemi olsun dedim. Kabul edildi ve fotoğraflar basıldı. Ama 2 sene beklemek zorunda kaldık. Tabii böyle bir serginin hazırlanması zaman alıyor. Ben İstanbul'da doğan bir İstanbul çocuğuyum. Bana 'sen ne fotoğrafı çekersin' diye sorduklarında ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum diyorum. Benim amacım Türkiye'yi en iyi yerleriyle yurt dışına tanıtıcı fotoğraflar çekmek. Umarım daha uzun yıllar boyu yapmaya devam ederim" diye konuştu.

Sergiye ailesiyle gezmeye gelen Hatice Elif Kantar, "Amatör olarak çini ile uğraşıyorum. Fotoğraflar çok gerçekçi olmuş. Aynı zamanda fotoğrafların bir arşiv çalışması olarak da değerli olduğunu düşünüyorum" dedi. Mehmet Akif Aydın ise "Sergi çok güzel, sergiye malzeme olan eserler de çok güzel. Ben çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı İzzet Keribar, sergide fotoğraf severler için iki adet atölye çalışması gerçekleştirecek. Ayrıca mimaride çini sanat konularının ele alınacağı söyleşi ve seminerler yapılacak.