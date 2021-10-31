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Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı - Son Dakika

Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı

31.10.2021 17:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 13 yıl sonra "perde" demesinin ardından görkemli bir etkinlikle yeniden gündeme geldi.

Uluslararası boyutuyla dikkati çeken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM'den başlatıldı. Festival kapsamında Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada 1000'den fazla sanatçı, 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek.

Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul'da, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyelerle yerli ve yabancı sanatseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Bakan Ersoy, kültür yolunun başlangıcı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende hem AKM'yi hem de festivali yabancı basın mensuplarına tanıttı.

"Türkiye markasına değer katıyoruz"

Festivalin açılışında uluslararası medya kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır." diye konuştu.

Festivalin turizme kazandırılmış bir değer olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanat zenginliğini uluslararası bir marka haline getirmekle Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, yeni AKM'nin de açılışıyla birlikte İstanbul'dan Türkiye ve dünya sahnesine çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle modernizm, sanat, kültür ve tarih unsurlarıyla bezediğimiz, şüphesiz dünya çapında bir marka olacağına inandığımız Beyoğlu Kültür Yolu'nun, açılışını gerçekleştirdiğimiz en değerli duraklarından biri olan yeni AKM'den başlayalım. Dünya genelinde benzer yapılara baktığımızda ortalama 7,5 yıl gibi bir inşa süresi görüyoruz. Biz, üstelik de pandemi şartlarında, yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte bu prestij eseri tamamladık. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, yaklaşık 2 milyar lira olan toplam maliyeti ile İstanbul'a ve Türkiye'ye büyük bir yatırım olmuştur. Sadece genel çerçevesiyle verdiğim bu bilgiler bile merkezimizin kültür ve sanat hayatımıza, ulusal ve uluslararası düzeyde katacağı zenginliği ortaya koymaktadır."

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne uluslararası katılım noktasında çok özel örnekler görmeye devam ettiklerini dile getiren Ersoy, Galataport'ta, dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşan "Monet&Friends" dijital sergisinin açıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, adeta 19. yüzyıl Paris'ine bir zaman yolculuğu başlattıklarını anlatarak, "Taksim Maksim'de Fransız sanatçı Bernard Pras'nın, ünlü ressam Pierre Auguste Renoir'in 'La Grenouilliere' adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış enstalasyonu sergileniyor. Beyoğlu Kültür Yolu, benzersiz bir marka yaratma ve iletişim çalışmasıdır. Bu yolda restorasyonlarını yaparak ön plana çıkardığımız tarihi ve kültürel unsurlarla, modern yapılar ve elbette festival ile bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi yarattığımıza inanıyorum. Bu bütünün her bir parçası da İstanbul'un ve Türkiye'nin sosyal, kültürel ve sanat hayatına ayrıca turizmine kazandırılmış birer değerdir." ifadelerini kullandı.

Bütün çalışmaların turizm yönü olduğunu da vurgulayan Ersoy, esas önceliklerinin İstanbul markasının gücünü, etkinliğini ve cazibesini artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Beyoğlu Kültür Yolu, AKM'den Galataport'a uzanıyor

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen AKM'nin yanı sıra Bakanlığın restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi tarihi, kültürel ve mimari değeri olan yapılara konuk olacak.

AKM'den Galataport'a kadar olan güzergahta, Emek Sineması ve Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür ve turizm yatırımları da festivale katkı verecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanattan, sinemaya edebiyattan dansa ve müziğe dijital sanattan yapay zekaya kadar birçok farklı disiplini bir araya getirecek. Festival kapsamında 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi (video mapping) ile 10 sanatçı performansı yer alacak.

Taksim Camii Kültür Merkezi de bu festivalde yer alan mekanlardan biri olacak. Merkezde sanatçıların canlı atölyelerinden musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik, sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Beyoğlu Kültür Yolu" mobil uygulamasıyla kullanıcılar kendilerine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyebilecek, katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek.

Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri bulunacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına ve festivale ilişkin güncel gelişmelere, "http://www.beyoglukulturyolu.com" internet sitesinden ulaşılabilir.

Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı
Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı
Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı
Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı

İstanbul, Beyoğlu, Turizm, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, uluslararası basın mensuplarına AKM ile Beyoğlu Kültür Yolu'nu anlattı - Son Dakika


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