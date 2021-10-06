Bakan Varank MRBS Fuar alanını ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin ikinci gününde fuar alanını ziyaret ederek, geliştirilen yeni ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin savunma sanayi alanında başat aktörlerin olduğu Ankara'da düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirten Mustafa Varank,"Savunma sanayimizin günden güne üstüne koyarak ilerlemesi, sektörümüzün hızlı ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de yatırım açısında büyük imkanlar var" dedi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından hayata geçirilen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, 5- 6 Ekim 2021 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.