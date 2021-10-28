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BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI - Son Dakika

BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI

28.10.2021 14:59

BURDUR'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

BURDUR'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törende iki öğrenci kısa süre baygınlık geçirdi. Bayılan öğrencilere ilk tedaviyi doktor olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile eczacı olan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Öğrencileri daha sonra sağlık ekipleri kontrol etti.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, siyasi parti temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında yarın Vali Ali Arslantaş tarafından valilik makamında tebrikler kabul edilecek ardından Gazi Atatürk Stadı'nda kutlama programı yapılacak.

BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI
BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI
BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI
BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI

Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili, Cumhuriyet, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA 'CUMHURİYET' HEYECANI - Son Dakika


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