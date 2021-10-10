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Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

10.10.2021 17:23
Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir GirenteCİZRE BELEDİYESPOR: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim DemirFENERBAHÇE HDI SİGORTA : Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan...

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

CİZRE BELEDİYESPOR: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

FENERBAHÇE HDI SİGORTA : Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed KayaSETLER: 18-25, 18-25, 22-25SÜRE: 84 dakika (25, 29, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-22 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediye spor'u 3-0 yendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Cizre Belediye Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçı izleyenler arasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Voleybol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Göksü, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman yer aldı. 84 dakika süren maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediye Sporu 18-25, 18-25, 22-25'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti.VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI YARDIMCISI GÖKSU: CİZRE BELEDİYESPOR LİGİMİZE HOŞ GELDİMaç sonunda açıklamalarda bulunan Voleybol Federasyonu Başkanı Yardımcısı Ahmet Göksu, "Bugün Şırnak'tayız. Federasyon başkanımızın çok güzel bir sözü var. Voleybol her yerde. Bugün Voleybol Türkiye'nin bir ucunda. Şırnak'ta ve burada olmaktan da çok mutluyuz. Şırnak, Cizre Belediye Sporu çıkartıp bu hale getiren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. AXA Sigorta Ligi'mize Cizre Spor hoş geldi. Fenerbahçe ile oynadılar. Başa baş bir mücadele yaşandı. Bunda yenmek veya yenilmek vardır. Bir takım galip gelecek. Seyircisi, valisi, basını ile burası çok güzeldi. Türkiye'nin bir ucundan Türkiye'ye sesleniyoruz. Cizre Belediye AXA Sigorta Ligi'nde vardır ve var olacaktır" diye konuştu.VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN: İLİMİZE SPOR, SPORTİF AKTİVİTELER YAKIŞIYOR

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan; "Her iki takımı da kutluyorum. Gerek ilimizin takımı Cizre Belediyespor'u gerek Fenerbahçe'yi. Çok centilmence, güzel bir mücadele ortaya koydular. Gerçekten seyir zevki yüksek, taraftarında mutlu ayrıldığı güzel bir ortam oldu. Öncellikle en üst lige çıkmak suretiyle, geçen yaptığı mücadelelerle AXA Sigorta Ligi'ne çıkma başarısını gösteren Cizre Belediyespor'u hem kutluyor hem de teşekkür ediyoruz. Çünkü Cizre Belediyespor'un bu lige çıkmasıyla, bu klasmandaki bütün takımları ilimizde ağırlama imkanına sahip olduk. İlimizde her geçen gün tesisleşme artıyor. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konudaki yatırımları her geçen gün artarken, bir yandan da takımlarımızın değişik branşlarda başarı ortaya koyması hem gençlerimize örnek teşkil ediyor hem de bu tesislerin sayısının artması ve değer kazanmasına da vesile oluyor. Bugün bunun bir örneğini yaşadık. Voleybol gerçekten en güzel spor branşlarından bir tanesidir. Bizde Şırnak olarak sporun her branşına talibiz. Her branşın Şırnaklı gençlerimiz tarafından gerek fiilen yapılması gerek de seyir anlamında katılım sağlamasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin en genç iki ilinden biriyiz. İlimize spor, sportif aktiviteler yakışıyor. Gerçekten bu pandemi şartların rağmen geçen yıl içinde beş tane ulusal aktiviteye ev sahipliği yaptık. Şimdi bu ligin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Voleybol Takımı buraya geldi. Bundan sonra da diğer takımlar gelecekler, bizim takımımız onlara misafir olacak. İnşallah ilimizde bu spor faaliyetleri giderek artacaktır. Cizreli vatandaşlarımız bir spor salonu talebinde bulundular. Yakında Cizre'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bir büyük salon ve bir de butik salon ihalesini gerçekleştireceğiz. Bugün centilmence mücadele ortaya koyan iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bunun gibi güzel müsabakaların ilimizde aratarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 - Son Dakika
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