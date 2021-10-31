Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ne özel kitap hazırladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ne özel kitap hazırladı

31.10.2021 22:24
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 vizyonunun ayrıntılı şekilde anlatıldığı "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabı hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 vizyonunun ayrıntılı şekilde anlatıldığı "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabı hazırladı.

Türkiye'nin, ekonomik, sosyal ve çevresel iyileşmenin eş zamanlı sağlanmasına yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de ele alındığı "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" başlıklı kitap, İletişim Başkanlığı'nın "www.iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz" linki üzerinden yayımlandı.

Kitapta, "Uluslararası Süreçler ve Sürdürülebilir Kalkınma", "Yeşil Kalkınma, Yeşil Büyüme ve Yeşil Ekonomi", "Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Uluslararası Sözleşmeler", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye", "İklim Değişikliği ve Türkiye" ile "Türkiye'nin 2053 Yeşil Kalkınma Vizyonu" başlıklı bölümler yer aldı.

Kitabın ön sözünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kaleme aldı. Altun, Türkiye olarak kalkınmayı her zaman ekonomik büyümenin yanında sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevresel alanlarda yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi olarak algıladıklarını ve uyguladıklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri tüm politikaların, niceliksel değişimin yanında niteliksel değişime verdikleri önemi ortaya koyduğunu ifade eden Altun, "2002'den beri milletimizin topyekun kalkınmasına yönelik bakış açımız, milli gelirin adil dağılımı, istihdamın artırılması ve yenilikçi ekonomi girişimlerinin sağlanması gibi hedeflere odaklanmamızı sağladı. Bununla beraber dünyadaki en büyük problemlerden biri olarak gördüğümüz iklim değişikliğine karşı gereken tedbirleri hayata geçirmek, tüm bu politikaların mütemmim cüzüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, 20 yıllık iktidar tecrübesinin, sadece ulusal ve bölgesel konulara değil, uluslararası konulara da odaklanmalarını sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi bölgesine hapsedilmek ve uluslararası problemler konusunda sessiz kalmak, tarihten gelen perspektifi ve misyonuyla örtüşmeyen Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyadaki adaletsiz yapıyı en iyi biçimde gözlemleyip, ona karşı itiraz edebilen bir duruşa sahip olmuştur. Dünyada ekonomik, siyasi ve çevresel açılardan uzun yıllardır devam eden sömüren-sömürülen sistemi, önümüzde duran iklim değişikliği gibi, uluslararası krizlerin gösterdiği gibi artık sürdürülemez haldedir. Çünkü bu adaletsiz sistem sadece ülkeleri ve insanları değil aynı zamanda doğayı da sömürülmesi ve savaşılması gereken bir düşman haline getirmiştir."

"Havaya, suya ve toprağa saygı göstermeden büyüme anlayışı"nın dünyayı giderek yaşanılamaz bir yere çevirdiğine dikkati çeken Altun, "Dünyanın, doğayı ve yeşili düşman olarak algılama şansının kalmadığı artık ortadadır. Düşük karbon ekonomisine entegrasyon sağlayarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası, dünya için bir kırmızı çizgiye dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

"Yeşil kalkınma prensiplerini benimsemeyen ülkeler kendilerine de zarar verecektir"

Altun, Türkiye olarak Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslararası mutabakatları desteklediklerini, dünyanın ortak problemi olan küresel iklim krizi ile tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğini savunduklarının altını çizdi.

Yeşili korumayı, kalkınmada verilen bir taviz olarak değil, aksine uzun süreçte doğayı koruyarak karlı çıkılacak bir kalkınma biçimi olarak değerlendirdiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kısa süreli çıkarlar için yeşil kalkınma prensiplerini benimsemeyen ülkeler sadece dünyaya değil kendilerine de zarar verecektir. Türkiye olarak orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı, uygulamalarımızı, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz. Bu tercih bizim için bir lüks, bir kayıp, bir taviz değil tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. Zaten uzun bir süredir yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özellikle orman alanlarının artırılması gibi hususlardaki gayretlerimizle bu konuda belirli bir mesafe kaydetmiştik. Atık yönetimi noktasında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki 'Sıfır Atık' projesiyle bir anlamda hem doğayı koruma hem de geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi bilinci geliştirme açısından bir üst aşamaya geçmiştik."

"Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacak"

Altun, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'ü, "emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih" olarak taahhüt ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacaktır. Ülkemizin ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamamız, yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımız ve akıllı binalar ve şehirler konusunda teşviklerimiz, bu doğrultudaki tercihlerimizin birer örneğidir. Türkiye, insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği konusunda sessiz kalmayacak, aksine öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye, halihazırda Suriye başta olmak üzere, düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarda oldukça yalnız bırakılmıştır. Dünya, iklim değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesinde iken Türkiye'nin böyle bir sürecin dışında kalması düşünülemez."

İklim değişikliğinin, Türkiye'nin küresel yönetim sistemindeki haksızlıklara yönelik "Daha adil bir dünya mümkün" siyasi vizyonunun ne kadar haklı olduğunun somut göstergesi haline dönüştüğünü kaydeden Altun, "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız, yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır. Nasıl sömürgeciliğe, terörizme, her türlü ayrımcılığa karşı tüm gücümüzle mücadele ediyorsak, iklim değişikliğinin yol açacağı sonuçlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Türkiye, aynı zamanda 'Yeşil Kalkınma'yı, insanı önceleyen bir kalkınma vizyonu olarak ortaya koyarak dünyaya örnek teşkil edecektir." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun bu eserin, Türkiye'nin yeşil kalkınma alanındaki vizyonunu her yönüyle anlatan bir belge niteliğinde olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki Yeşil Kalkınma Devrimi ülkemizin modernleşme sürecinde bir dönüm noktası olacak, yakın gelecekte hayata geçirilecek yapısal reformlarla Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya için stratejik adımlarını atarak bu alanda da öncü bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geri dönüşüm, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne özel kitap hazırladı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil Yerli otomobil TOGG üretim bandında görüntülendi 21:07 Yerli otomobil TOGG üretim bandında görüntülendi Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı 20:11 Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı
Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 18:31 Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı 17:52 Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi         
22:05
Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar         
21:10
Emekli infaz koruma memuru beline bağladığı taşla gölette intihar etti Emekli infaz koruma memuru beline bağladığı taşla gölette intihar etti         
20:58
G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları         
19:11
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 22:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ne özel kitap hazırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement