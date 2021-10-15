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Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık

15.10.2021 15:38
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi çevresinde rekreasyon çalışmalarına başlanan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım istedikleri yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi çevresinde rekreasyon çalışmalarına başlanan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım istedikleri yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Gürkan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ricasını 'emir' saydıklarını ifade ederek, "Ben devlet terbiyesi olan bir insanım. Devlette adap nedir bilen bir insanım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamdaki bir ricası emirdir. Oy vermişimdir, vermemişimdir ama ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bizim devlet geleneğimizde ne cumhurbaşkanının, ne bakanın bu tür istekleri reddedilmez" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi Meydan düzenlemesi için Edirne Belediye Başkanlığı'nca 2014 yılında proje hazırlandı. Çalışmalar, 1 yıl sonra başlatılırken, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Belediye tarafından han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİYıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun çözülmesi amacıyla talimat verdi. Talimatın ardından yıllardır Selimiye çevresinde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilk adım atılarak, belediyeye ait 16 iş yerine eylül ayına kadar boşaltmaları için tebligat gönderildi. İşyerlerinin boşaltılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alanda rekreasyon projesi çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattı.'TAMAMI YALAN VE İFTİRA'Projeyle ilgili bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım istedikleri yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirtti. Projenin yapılması ile ilgili mart ayında Edirne'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'paramız yok, siz yapın' şeklinde bir ricası olmadığını söyleyen Gürkan, "Birileri diyormuş ki, 'başkan bakan buradan geçerken önüne çıktı, paramız yok Selimiye'yi siz yapın' dedi. Bunların tamamı yalan ve iftiradır. Ne sayın bakanın Edirne'deki görüşmede böyle bir talebi oldu ne de bizim böyle bir talebimiz oldu. Kendisine sadece süreçle ilgili bilgi verdim. Edirne'den ayrıldıktan 15 gün geçtikten sonra sayın bakanla telefonda görüştük. Telefonda dedi ki, 'Cumhurbaşkanımızla görüştük, Selimiye'yi anlattım. Yapın diye talimat verdiler. Bize devredin biz yapalım' dedi. Ben de dedim ki, telefonda olmaz, bize randevu verin gelelim Ankara'da, hatta il başkanınızı çağırın, vali beyle gelelim orada ben size anlatayım" dedi.'CUMHURBAŞKANININ BU ANLAMDAKİ RİCASI EMİRDİR'Konuyla ilgili Bakan Kurum'la Ankara'da görüştüklerini belirten Başkan Gürkan, "Ankara'ya gittik sayın vali, il başkanı ve ben. Bakanlıkta 1,5 saate yakın bir toplantı yaptık. Ben devlet terbiyesi olan bir insanım. Devlette adap nedir bir insanım. Sayın Cumhurbaşkanının bu anlamdaki bir ricası emirdir. Oy vermişimdir, vermemişimdir ama ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Aynı şekilde sayın bakan da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanıdır. Bir partiye mensup olabilir ama partiler gelir geçer. Kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bizim devlet geleneğimizde ne cumhurbaşkanının, ne bakanın bu tür istekleri reddedilmez" diye konuştu.'YEMİŞ KAPANI PROJESİ DE ONAYLANDI'Geçen hafta Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun Selimiye Meydanı'ndaki Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili de projeyi onayladığını açıklayan Gürkan, "Geldiğimiz noktada, geçtiğimiz hafta 7 Ekim 2021'de Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Yemiş Kapanı Hanı Kalıntıları Koruma ve Yeniden İşlevlendirme projesini onaylandı. Projenin ikinci etabı da onaylanmış oldu. Şimdi bunun yapımına da başlanacak" dedi.


Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık

Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık - Son Dakika
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