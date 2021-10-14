ELAZIĞ'DA 'GIDA SEMPOZYUMU' BAŞLADI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla sempozyum düzenlendi. 2 gün sürecek olan sempozyumda daha iyi üretim, çevre, yaşam ve beslenme için paneller gerçekleştirilecek.

Dünya Gıda Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Ealzığ'da 'Eylemlerimiz geleceğimizdir. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çebre ve daha iyi bir yaşam' sempozyumu düzenlendi. Fırat Ünivesitesi Hastanesi konferans salonunda başlayan programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Üniversite Rektörleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi yapılan program paneller ile devam etti. 2 gün sürecek olan sempozyumda daha iyi üretim, çevre, yaşam ve beslenme için paneller gerçekleştirilecek.

'İSRAF EDİLEN GIDALARIN YÜZDE 40'I YENEBİİR DURUMDADIR'

Sempozyum açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılayabilecek tek sektörün tarım sektörü olmasına rağmen ekonomilerdeki payı ve tarım arazilerinin azaldığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti,

2050 yılına kadar dünya genelinde gıda ihtiyacının fao verilerine göre yüzde 60 artacağı tahmin edilmektedir. Hem kaynakların azalması hem de ihtiyaçların artması önümüzdeki 100 yılda bütün dünyayı, devletleri, bilim adamlarını ve STK'ları zorlu bir görev beklemektedir. Her yıl toplam 1.3 milyar ton gıda maalesef çöpe atılarak israf ediliyor. İsraf edilen bu gıdaların yüzde 40'ı yenilebilir durumdadır. Bu rakamlar ne yazık ki her geçen gün daha da artmaktadır. Bugün dünyada 850 milyondan fazla insanın açlıkla mücadele ettiğini tekrar hatırlatmak istiyorum ve bu sayı yine ne yazık ki gün geçtikçe artmaktadır. Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan covid-19 pandemisi sürecinde sağlık ile gıda tarım sektörünün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifi ile etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak misyonu çerçevesinde politika üretiyor ve uyguluyor olacağız. Unesco'nun dünya su raporuna göre 2 milyar insan temiz suya ne yazık ki ulaşamıyor. Burada hepimizin sorumluluğu olmakla birlikte Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim, gönül huzuruyla bunu ifade edebilirim...korkmayalım, dünya hepimize yeter. Türkiye olarak önümüzdeki süreçte gıda güvenilirliği ile ilgili tedbirlerimizi, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkararak halkımızın güvenilir gıdaya erişiminde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceğiz

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise,Gıda ile sağlık çok yakın iki kavram olarak hayatımızın merkezinde. Dolayısıyla bu sempozyuma da Dünya Gıda Örgütü'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün destek vermesi anlamlı. İnşallah bu sempozyum faydalı olacaktır, değerli hocalarımızın bilgilerinden istifade edilecektir. Sizleri Elazığ'da görmekten, Elazığ'da ağırlamaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum