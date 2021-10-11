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Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika

Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

11.10.2021 14:35
Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

Bu yıl ikincisi yapılacak olan yarışmanın jürisine senarist ve yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. 'Uzak İhtimal', 'Yozgat Blues' ve 'Anons' filmleriyle yurt içi ve yurtdışından çok sayıda ödülle dönen yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, yarışma jürisine başkanlık edecek. Son filmi 'Omar ve Biz' ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Maryna Er Gorbach, 'Uzak İhtimal' ve 'Eylül' filmlerindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen ve yönetmenliğinin yanı sıra çeşitli kitaplara da imza atan yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, 'Meleklerin Koruyucusu' ve 'Kodokushi' belgeselleriyle ödüller alan, yönetmen Ensar Altayile Türkiye'nin önde gelen sinema yazarlarından Mehmet Açar, yarışmanın jürisini oluşturan isimler oldu.

DERECEYE GİRENLERE 30 BİN TL ÖDÜL

Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve yeni yeteneklere imkân sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Esenler Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

FİNALİST FİLMLERE TELİF

Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmadı. Bu yıldan itibaren yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 2'şer bin TL'lik gösterim telifi takdim edilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kısa Film Yarışması'nın 11 Eylül 2021'de başlayan başvuruları 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya başvurular ise www.esenlerfilmgunleri.com adresi üzerinden yapılabilir. Adaylar yarışma ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Film Günleri ve Kısa Film Yarışması ile ilgili haberler ve duyurularetkinliğin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Mahmut Fazıl Coşkun (Jüri Başkanı - Yönetmen ve Senarist)

1973'te Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. Babasının memurluğu nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 1995'te mezun olduktan sonra 2000 yılında Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nin UCLA Film, TV ve Dijital Medya bölümünü tamamladı. ABD'de üç kısa film çeken, bunlardan Lighthouse (Deniz Feneri) ile UCLA'de "KnightlyHours" ödülünü alan yönetmen, Türkiye'de bulunduğu dönem içinde de belgeseller çekti. Bunlardan "Aliya" belgeseli ile 2002 Türk Yazarlar Birliği En İyi Belgesel ödülünü aldı. Ayrıca Yarıda Kalan Büyük Deney (2001), Yaşamak: Cahit Zarifoğlu (2003), Komünist: RogerGaraudy (2005) ve İmam Hatipliler Belgeseli (2006) gibi belgesellere imza attı. 2008 yılında ilk uzun metrajlı filmi Uzak İhtimal ile büyük takdir kazandı. Ayrıca En İyi Yönetmen dalında Altın Koza ödülünün sahibi oldu. Rotterdam Film Festivali'nde de büyük ödülü paylaştı. İkinci filmi Yozgat Blues'da bir kez daha Ercan Kesal ile çalışma imkânı buldu. 2018'de çektiği Anons ile Venedik Film Festivali'nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde Jüri Özel Ödülü kazandı. Coşkun, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) üyeliği yaptı.

Maryna Er Gorbach (Yönetmen, Senarist)

1981'de Ukrayna'nın Kiev şehrinde doğdu. Kiev Ulusal Tiyatro Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Polonya'da Andrzej Wajda Film Yönetmenliği Yüksek Okulu'nda okudu. Çektiği kısa filmler değişik film festivallerinde çeşitli ödüller kazandı. Eşi yönetmen Mehmet Bahadır Er ile "Kara Köpekler Havlarken", "Sev Beni" ve "Omar ve Biz" filmlerine imza attı. Yeni filmi Klondike'nin post prodüksiyon süreci devam ediyor. Klondike 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşen Antalya Film Forum'da Uzun Metraj Kurmaca WorkInProgress Platformu Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Mehmet Açar (Sinema Yazarı)

Mehmet Açar, Türk sinema eleştirmeni, roman ve öykü yazarıdır. 1963 yılında Konya´da doğdu. Galatasaray Lisesi´nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. "Hayalet Gemi" dergisinde yayımlanan hikâyelerini "Anarşik Rehavet" isimli kitabında topladı. 13 yıl boyunca Sinema dergisinin genel yayın yönetmenliğini, Digiturk dergisi genel yayın yönetmenliği ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği'nin) başkanlığını yapmıştır.

Görkem Yeltan (Oyuncu, Yönetmen, Yazar)

Konservatuvar tiyatro bölümü mezunu olan Yeltan çeşitli diziler, filmler ve oyunlarda rol almıştır. Oynadığı filmlerden "Uzak İhtimal" ve "Eylül" filmleriyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

İki gazetede çocuk edebiyatına ilişkin makaleleri yayımlanan yazarın basılmış on dokuz çocuk kitabı vardır. Yirminci kitabı "Sarmaşık ve Kaktüs" büyüklere yazılmış bir masalıdır. Şarkı sözü yazarlığı yapmıştır. Senaryo ekibinde yer aldığı Uzak İhtimal filmiyle en iyi senaryo ödülünü de almıştır. Bu film Rotterdam Film festivalinde en iyi film ödülü almıştır. Yurtdışında ve ülkemizdeki uluslararası film festivallerinde jüri üyeliği yapmıştır.

Görkem Yeltan'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Yemekteydik ve Karar Verdim" filmi dünyadaki pek çok festivalde ülkemizi temsil etmiştir. İkinci uzun metraj filmi Bağcık da festival yolculuğundan sonra vizyona girmiştir. Mehmet Güreli'nin "Dört Köşeli Üçgen" filminin senaristi ve yapımcılarından biridir. İKSV Uluslararası Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yapan "Ben Anadolu" oyununu sahneye koymuştur. (2020)

Ensar Altay (Yönetmen)

1980 yılında Erzurum'da doğdu. Uludağ Üniversitesi mezunu. London Film Academy'de sinema eğitimi aldı. 2007-2010 yılları arasında özel TV Kanallarında Yönetmen ve Yönetmen Yardımcılığı yaptı. 2011 yılında yaptığı "Gün Doğmadan; Sezai Karakoç" belgeselini hayata geçirdikten sonra tamamen belgesel sinemaya yoğunlaştı. 2012 yılında Al Jazeera televizyonunda çalışmaya başladı ve çeşitli ülkelerde birçok televizyon belgeseli yaptı. 2016 yılı itibariyle TRT World televizyonunda çalışmaya başladı. TRT için yaptığı iki uzun metraj filmi vardır. Bunlardan ilki Amerika'da yaşayan ve ölümcül hasta çocukları evlat edinen Muhammed Bzeek'in hikayesini anlattığı "Meleklerin Koruyucusu", birçok ulusal ve uluslararası festivale katıldı ve çeşitli kategorilerde ödüller aldı. İkinci ise Japonya'da yaşanan yalnız ölümleri anlattığı "Kodokushi" filmi. Prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali Ana Yarışmasında yapan film, Uluslararası Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Birçok uluslararası festivalde jüri üyeliği, başkanlığı yaptı. Şu an bir film senaryosu yazmakta ve "Kodokushi" için festival sürecini yürütmeye devam etmektedir.

Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

Mahmut Fazıl Coşkun, Kısa Film, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika
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