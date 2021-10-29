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Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu

29.10.2021 16:43

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Galata Köprüsü'nde ilk kez 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi.

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Galata Köprüsü'nde ilk kez 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü'nde ilk kez 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Galata Köprüsü'ndeki koşuya bin beş yüz sporcu katıldı. Koşu için bazı cadde ve meydanlar trafiğe kapandı. Koşu, Gülhane Parkı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahında 7 kilometre olarak gerçekleşti. Koşu öncesi sporcular egzersiz hareketleriyle ısındı. Koşu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın startı ile başladı. Etkinlikte sporcular İstanbul manzarası eşliğinde koşma imkanı buldu. Koşuda erkeklerde birinci Getaye Gelaw, ikinci, Simon Kirithu Muthoni üçüncü ise Murat Emektar oldu. Kadınlarda ise birinci Şilan Ayyıldız, ikinci Özlem Kaya üçüncü ise Damla Çelik oldu.

"GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BİR İLK DEFA DÜZENLENİYOR"

Koşuda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzun ruhunu yansıtan tarihi yarımada Galata Köprümüzde bugün Cumhuriyet için koşuyoruz. Canla, başla, yürekle, sağlıkla hep beraber cumhuriyetimizin 100'uncu yaşına koşuyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Minnettarız. 98 yılın onurunu milletçe ve şehrimiz İstanbul'umuzla çok büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Sabah Vatan'da çok özel bir coşku vardı. Görülmeye değerdi. Bugün öğleden sonra 'Cumhuriyet İçin Koşuyoruz' yarışını düzenledik. İstanbul Valiliği olarak Galata Köprüsü'nde ilk defa düzenleniyor. Bin beş yüz sporcumuz katıldı. Az önce startını verdik. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra arkadaşlar yarışı bitirip finişe gelecekler. Katılımcılara, organizasyonda emeği olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şunu da söylemem lazım, Galata Köprüsü'nde startını verdiğimiz ve İstanbul'un ruhunu yansıtan tarihi yarımadamızdaki bu özel rota gerçekten görülmeye değer. Bugünkü koşunun bir sloganı var, onu da söyleyelim ve kardeşlerimize başarılar dileyelim. Onlarla sizin şahitliğinizde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına koşuyoruz" ifadelerini kullandı.Koşuya katılan Levent Kula, "Çok güzel bir organizasyon emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ortam ve atmosfer çok güzel. Biz de böyle bir yarışa ilk kez geldik" dedi. Şilan Ayyıldız, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda bu anlamlı koşuda yer almak benim için büyük bir mutluluk. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.


Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu
Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu

İstanbul Valiliği, Galata Köprüsü, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu - Son Dakika


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