Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu - Son Dakika

CUMHURİYETİN kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Galata Köprüsü'nde ilk kez 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü'nde ilk kez 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Galata Köprüsü'ndeki koşuya bin beş yüz sporcu katıldı. Koşu için bazı cadde ve meydanlar trafiğe kapandı. Koşu, Gülhane Parkı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahında 7 kilometre olarak gerçekleşti. Koşu öncesi sporcular egzersiz hareketleriyle ısındı. Koşu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın startı ile başladı. Etkinlikte sporcular İstanbul manzarası eşliğinde koşma imkanı buldu. Koşuda erkeklerde birinci Getaye Gelaw, ikinci, Simon Kirithu Muthoni üçüncü ise Murat Emektar oldu. Kadınlarda ise birinci Şilan Ayyıldız, ikinci Özlem Kaya üçüncü ise Damla Çelik oldu.

"GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BİR İLK DEFA DÜZENLENİYOR"