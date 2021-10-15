GALATAPORT İSTANBUL'A 2. GEMİ YANAŞTI -1 - Son Dakika

GALATAPORT İstanbul'un ikinci yolcu gemisi geldi. Yunanistan'dan gelen Viking Sky gemisi İstanbul'da 2 gün kalacak.
Viking Sky isimli gemi 500 yolcusuyla Galataport İstanbul rıhtımına yanaştı. 1 Ekim'de Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul'a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul'da iki gün kalacak. Eşsiz tarihi yarımada manzarasıyla şehre giriş yapan yolcuların gemiden ayrılmasının ardından, 18 Ekim'de gemi yolculuklarına İstanbul'dan başlayacak yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere limandan ayrılacak.
Kaynak: DHA
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