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HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ - Son Dakika

HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ

18.10.2021 10:48

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli evler ilginç görüntüsünün yanı sıra çarpıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli evler ilginç görüntüsünün yanı sıra çarpıcı özellikleri ile dikkat çekiyor. Yazın serin kışın ise sıcak kalması özelliği olan konik kubbeli evler ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Şu an 14 kümbet evde yeni projelerle butik oteller, sosyal alanlar, restoranlar ve gastronomi merkezi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli kümbet evleri ve yazın serin kışın sıcak olmasıyla dikkat çekiyor. Dışı balçıkla içi ise yumurta akı, toprak, saman ve gül yağından elde edilen karışımla sıvanan evler, ziyaretçisini hayran bırakıyor. İlçe halkı ise hala konik kubbeli evlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Harran ilçesinin tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve tarihi kümbet evleriyle dünyanın ilk İslam üniversitesinin bulunduğunu ifade eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Harran bildiğiniz gibi Hz. Adem'in ilk buğday tohumunu ektiği yerdir. Harran tarihi boyunca bütün insanlık medeniyetlerine şahitlik etmiş bir şehirdir. Harran, Emevi Devleti'nin geçmişte başkenti de olmuştur. İstanbul ve Manisa şehirleri gibi başkent olan ender şehirlerden birisidir. Harran Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor. Mısırda, mercimekte ve tarımın merkezidir. Harran'ın turizmi sadece kümbet evlerinden oluşmamaktadır. Harran ilçemiz tarihi kümbet evleriyle dünyanın ilk İslam üniversitesinin bulunmasıyla ve daha birçok yapısıyla önemli bir yere sahiptir" dedi.

'DÜNYADA ÖRNEKLERİ SADECE İTALYA'DA VE SURİYE'DE VAR'

Harran evlerinin o dönemin koşullarına göre yapıldığını belirten Başkan Özyavuz, benzerinin İtalya'da ve Suriye'de bulunduğunu belirterek, "Geçmişte Moğolların istilasına uğrayan kümbet evler Harran'ın sonraki yerleşimlerinde insanların, istiladan kalan taşları, toprağını ve tuğlalarını kullanarak inşa edilmiştir. Kümbet evlerinin külah biçiminde olmasının sebebi kışın yağmurdan şemsiye gibi korunmak için ve ateş yakıldığında dumanının dışarıya daha çabuk çıkmasını sağlamak için yapılmıştır. Şuan 14 kümbet evde yeni projelerle butik oteller, sosyal alanlar, restoranlar ve gastronomi merkezi yapmaya çalışıyoruz. Harran'da bulunan kümbet evlerinin en önemli özelliklerinden birisi yazın serin kışın sıcak olmasıdır. Bunları yapmalarının nedeni yemeklerini çukur kazarak içerde yemeleri ve hayatlarını orda sürdürdüklerinden kaynaklıdır. Harran kümbet evlerinin dünyada aynı örnekleri İtalya'da ve Suriye'nin Tel Abyad kentinde bulunmaktadır" diye konuştu.

'HARRAN İSE İNSANLIĞIN MERKEZİDİR'

Harran ilçesinin dünyada tarihi bir konuma sahip olduğunu ve çok zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Özyavuz şunları söyledi:

"Harran ilçemiz Harran Hayati Harrani Türbesi'yle dünyanın ilk üniversitesinin içerisinde bulunmasıyla, mağaralarıyla, Han El Barur kervansarayıyla, Şuayb şehri ve Göbeklitepe entegresiyle çok zengin bir kültüre sahiptir. Harran ilçemizde Göbeklitepe gibi toplam tescilli 75 tane höyüğümüz bulunmaktadır. Göbeklitepe de o höyüklerden birisidir. Bana göre insanlığın doğduğu insanlığın merkezi ilk yerleşim yeridir. Göbeklitepe ve Karahantepe mevcuttur. Karahantepe ve Göbeklitepe bildiğiniz gibi sadece tapınaktır. Harran insanlığın merkezidir. İnşallah önümüzdeki sene için turizmde bir patlama bekliyoruz."

HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ
HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ

Şanlıurfa, Hisarcık, Kümbet, Harran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HARRAN'IN YAZIN SERİN KIŞIN SICAK EVLERİ - Son Dakika
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