Hasan Bilge U10 Futbol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

Turnuvada; İnegölspor ile birlikte Altınordu, Alanya, Kafkasspor, Arabayatağıspor, Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Bursa Kültürspor gibi altyapı marka olmuş kulüpler yer alacak.

İnegöl Belediyesi, İnegölspor işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U10 turnuvası için hazırlıklarını tamamladı. İlk yılında İnegölspor'un Kurucu Başkanı Hasan Bilge adına düzenlenecek turnuvada altyapı adına önemli başarılar elde etmiş ve farklı şehirlerden kulüpler yer alacak. 8 takımın 7 karşılaşma oynayacağı turnuva 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediyesi U10 Hasan Bilge U10 futbol turnuvasına ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimizin değeri İnegöl Spor Kulübü ile birlikte altyapıya dikkat çekmek adına ve bir şenlik havasında olması nedeniyle U10 takımları arası bir turnuva düzenleme kararı aldık. Her yıl şehrimizin farklı bir değerinin ismini taşıyacak olan turnuvanın ilki, İnegölspor'umuzun Kurucu Başkanı Hasan Bilge'nin adını düzenlenecek. 23 Ekim Cumartesi günü müsabakalar Orhaniye Semt Sahasında oynanacak. Gün boyu burada 8 takımımız 7'şer maç yapmış olacak" dedi.

ALTYAPIDA MARKA KULÜPLER YER ALACAK

Türkiye'nin altyapı konusunda marka kulüplerinin yer alacağı turnuvanın altyapılara dikkat çekmek adına önemli bir organizasyon olacağını da kaydeden Başkan Taban, "Amacımız altyapıların önemine vurgu yaparken, U10 takımlarımızla aynı zamanda şenlik havasında bir turnuva gerçekleştirmek. Turnuvada İnegölspor ile birlikte altyapılar konusunda dünyaya adını duyurmuş Altınordu gibi bir marka da yer alacak. Yine Alanyaspor, Kafkasspor, Arabayatağıspor, Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Bursa Kültürspor turnuvaya katılacak kulüplerimiz. Çok renkli ve kaliteli bir organizasyon olacağına eminiz. Turnuvanın değerini arttıracak kulüpler yer alıyor organizasyonda. Turnuva sonucunda da çocuklarımızın hepsi şampiyon sayılacak. Katılan herkesin kazanacağı bir turnuva gerçekleştirmiş olacağız. Ben bu vesileyle tüm sporseverlerimizin ve ilçe halkımızı Cumartesi günü 09.30'da başlayacak karşılaşmaları izlemek adına Orhaniye Semt Hasamıza davet ediyorum" diye konuştu.