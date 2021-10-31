Hasankeyf'te "Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Etkinliği" düzenlendi - Son Dakika

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen "Hasankeyf Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama" etkinliğine farklı illerden fotoğrafçılar katıldı.

Batman Valiliği, Hasankeyf Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hasankeyf'in tanıtımı amacıyla ilk kez düzenlenen etkinlikte 100'e yakın fotoğrafçı yer aldı.

Hasankeyf Müzesi ziyareti ile başlayan etkinlik tarihi Hasankeyf yerleşkesinde devam etti. Burada gün batımı fotoğrafı çeken fotoğrafçılar daha sonra yakılan kamp ateşinin etrafında halay çekti. Fotoğrafçılar en güzel gökyüzü fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, AA muhabirine, etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda fotoğrafçının katılımının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ünlü fotoğraf sanatçılarının da katıldığı etkinliğin Hasankeyf'in tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Aslanlı, "Aynı zamanda önümüzdeki günlerde bir uluslararası tanıtıma vesile olabilecek küçük bir örneği gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde uluslararası tanıtım etkinliğinde hep birlikte olacağız." dedi.

Türkiye Fotoğrafçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berk Yürek de Hasankeyf'in genel yapısını anlatabilen fotoğraflar çektiklerini aktararak şunları söyledi:

"Birçok ilden bu etkinliğe katılan fotoğrafçılar, dağcılar ve doğaseverler bir araya geldik. Hakikaten doğal güzellik olarak çok güzel bir ortam burası. Bizler de Türkiye fotoğraf sanatçıları federasyonu olarak buradaki etkinliği fotoğraflamak, geniş kitlelere ulaştırmak anlamında Sayın Valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, Hasankeyf Kaymakamımıza destek olmak için her zaman var olduğumuzu beyan ederim."

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Akademisi Medya Koordinatörü Reha Bilir ise Hasankeyf Müzesi ayrıca hayran kaldığını anlatarak "Gerçekten mükemmel bir müze. Çok keyifle hazırlanmış, çok emek verilmiş. Gezerken çok zevk aldım. Bugün gerçekten Hasankeyf'in keyfini yaşıyoruz. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.