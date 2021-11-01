Havza'da satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği işbirliği ile OTAT Gıda ana sponsorluğunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Havza Kaymakamlığı Satranç Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ın 28 Ekim'de açılış hamlesini yapması ile başlayan ve 4 gün süren turnuvada 10 yaş altı, 16 yaş altı ve açık kategoride 124 sporcu mücadele etti.

Yapılan final müsabakaları ile sona eren ve ulusal boyutta düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcu ilgi gösterdi.

Turnuva sonunda 10 yaş ve altında Kerem Çağrı Çakır birinci, Aras Çelik ikinci, Deniz Aslanyürek üçüncü ve Bera Ceylan dördüncü oldu.

16 yaş ve altı kategorisinde Arıl Aydoğdu birinci, Ali Tuğrul Bilgin ikinci, Burak Cebeci üçüncü ve Refik Efe Gani dördüncü oldu.

Açık kategoride ise Övgü Zengin birinci, Fatih Canberk Yüksel ikinci, Mehmet Hamurcu üçüncü ve Hasan Asılkefekli dördüncü oldu.

Ayrıca turnuvada en iyi Havzalı sporculara madalya verildi.

Yapılan final maçları sonucu dereceye girenler sporculara ödül ve kupaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, OTAT Temsilcisi Aşkın Gülünay tarafından verildi.

Törende ayrıca satranç turnuvasının ana sponsoru OTAT Gıda'yı temsilen Caner Olcay'a Kaymakam Nayman, Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse'ye OTAT Gıda'yı temsilen Caner Olcay katkılarından ötürü plaket takdim etti.

Kaymakam Cengiz Nayman katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "İnşallah 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalimizde daha geniş kapsamlı bir turnuva düzenleyeceğiz. Sizleri şimdiden davet ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.