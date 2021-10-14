Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) güz dönemi eğitimi 1. sınıflara yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi ile başladı.

Eğitime katılan Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite döneminin, öğrencileri gerçek hayata hazırlama anlamında önemli bir süreç olduğunu ifade eden Tural, "Biz bu süreçte her zaman sizlerin yanında olacağız. Okulumuzda 6 bölümde 8 farklı programda yaklaşık bin 150 öğrenci ile güz dönemi eğitimlerine başladık. Hepinize başarılar diliyoruz." dedi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ise öğrencilere Havza hakkında bilgiler vererek, "İlçemize hoş geldiniz. Havza Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin ve okulumuzun yanındayız." dedi.

Konuşmaların ardından okul idarecileri tarafından not sistemi, öğrenci işleri, öğrenci bilgi sistemi, öğrencilerin uymaları gereken konular ile ilgili mevzuatlar ve idari işlemlerle ilgili konularda öğrenciler bilgilendirildi ve soruları yanıtlandı.

Havza'da deprem eğitimi ve tatbikat

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ile Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında Havza İmam Hatip Ortaokulu ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem eğitimi verilerek, deprem tatbikatı yapıldı. Okullarda AFAD çadır kurulumu uygulamalı gösterildi.

Program kapsamında ilk olarak okulun çok amaçlı salonunda öğrenci ve öğretmenlere AFAD Eğitmenleri Zekayi Aydoğan ve Murat Gül tarafından doğal afetler, AFAD çalışmaları, deprem, deprem anında ve sonrası yapılacaklar hakkında eğitim verildi. Verilen eğitimin ardında okulda deprem anında okul tahliye tatbikatı yapıldı.

Eğitimlere katılan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçenin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Geçmiş yıllarda Ladik'te, yakın tarihte Van ve Düzce'de yaşanan depremler her an deprem yaşanabileceğinin birer göstergesi. Bu durumlara hazırlıklı olmak adına eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise öğrencilere eğitime ve tatbikata göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'den imalathane ziyareti

Özdemir, İnönü Mahallesi'nde kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimi yapan Ümmet ve Kezban Aktaş çiftini imalathanelerinde ziyaret etti.

Kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimi hakkında bilgi alan Özdemir her iki ürünün de sağlık açısında faydalı olduğunu vurguladı.

Özdemir, kış aylarında tüketilen her iki ürünün de doğal ve katkısız olduğunu belirterek, "Birçok kişi bu ürünlere rağbet gösteriyor. Kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi üretimini artırarak ilçe ekonomisine katkı sunması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.

Ümmet Aktaş ise üretimlerin geleneksel yönetmelere bağlı kalınarak daha modern bir şekilde yapıldığını belirterek, "Eşim ile burada imalathanemizi açtık ve üretim yapmaktayız. Yapmış olduğumuz kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezine yoğun ilgi oluyor. Özellikle şeker pancarı pekmezimiz Havza'da yetişen şeker pancarları ile yapıldığı için daha kaliteli." diye konuştu.