Üye Girişi
Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar - Son Dakika

Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar

09.10.2021 18:25

Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar Selde hurdaya dönen araçlar sahiplerini bekliyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerini bekliyor.

Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar

Selde hurdaya dönen araçlar sahiplerini bekliyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerini bekliyor. Sel felaketi nedeniyle araçlarını kaybedenler, plakası ve şasi numaraları tamamen kaybolan araçlarını tanıyamıyor.

Şiddetli yağışların ardından Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü sel felaketinde 71 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda iş yeri ve ev hasar gördü. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının otoparkı ile İnebolu'da boş arazi araç hurdalığına dönüştürüldü. Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alanlara götürüldü.

Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor

Selde araçlarını kaybeden vatandaşlar ise kaybolan araçlarını tespit edebilmek için şasi numarasından bulmaya çalışıyor. Şasi numarasından araçlarını bulan vatandaşlar, hurdacılarla anlaşarak araçlarını satıyor. Selde tanınmayacak hale gelen ve şasi numarası dahi tahrip olan araçlar ise hem Abana'da hem de İnebolu'da bekletiliyor.

İnebolu'da 36 araç hurda halinde bekletiliyor

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde boş araziye çekilen araçlar, burada bekletiliyor. Şu anda bölgede 36 araç hasarlı vaziyette bulunurken, bunların 34 tanesinin sahipleri belirlendi. 2 aracın ise şasi numarası olmadığı için sahibi henüz çıkmadı. Araçlarını tespit edebilen ya da şasi numarasından bulanlara zararları karşılığında ödeme yapıldı. Buna rağmen bazı araç sahipleri, hurdaya dönen araçlarını henüz bölgeden almadı. Bir süre daha hurdaya dönen araçlar, sahipleri tarafından alınmazsa yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi.

Öte yandan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının otoparkında 28 tane araç, hurda vaziyette bekliyor. Bazı araç sahipleri, hurdacılarla fiyatta anlaşamadıkları için araçlarını almadıkları öğrenilirken 4 aracında şasi numarası olmadığı için otoparkta beklediği öğrenildi. Bununla birlikte halen sel ile birlikte 200'den fazla aracın Karadeniz'e sürüklendiği tahmin ediliyor.

Ayrıca selde araçlarını kaybeden vatandaşlarda, bölgeye gelerek kayıp araçlarını bulmaya çalışıyor.

Şasi numarası olmadığı için kayıp araçlarını bulamıyorlar

Kayıp olan aracını arayan Muharrem Tavukoğlu, "Selde hasar gören araçların hepsi burada bulunuyor. Bizde kendi aracımızı arıyorduk. Polis arkadaşlar bizleri aradı ve aracınız burada dediler. Bizde geldik aracımızı tespit ettik. Hasar gören aracımızın bir kısmını yani hurda denilecek kısmına karşılık gelen fiyatını bizlere verdi. Hurdasını da bizlere teslim etti. Bizde hurdasını teslim alarak onu da sattık. En azından zararımızın bir kısmını bu şeklide telafi etmiş olduk.

Selde aracını kaybeden Uğur Örnek ise kendisinin de selde aracının kaybolduğunu ve halen tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek, "Bulma ümidiyle aracımızın hurdasını halen arıyoruz" dedi.

Selde kaybolan aracını İnebolu'da arayan Mehmet Gürsoy da, "Sel felaketinde arabamı kaybettim. Arabamı bulabilirim diye İnebolu'ya geldim. Abana'ya baktım. Ama arabamı bulamadım. Arayacağız, bakıyoruz sağa sola. Kayıtlarda bulamadık, kayıtlarda olmadığı gibi plakadan renk modele göre bakıyoruz, öylelikle de bulamadık. Bakmaya devam edeceğiz, bu şekilde kaybolan arabamızı arıyoruz. Devletimizin desteği nasıl oluyor, bu konuda bir bilgim yok ama malımızın peşindeyiz, bakıyoruz" şeklinde konuştu.

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören araçlar şehir girişinde bir araba mezarlığı oluşturdu. Selde hurdaya dönen araçlar imha edilmek üzere çeşitli illere gönderilmeyi bekliyor.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bina bahçeleri, yollar ve çay yatağı gibi birçok alanda hurdaya dönmüş araçlar bulundu. Hasar tespiti için ilk olarak yediemin deposu yanında bir park alanında toplanan araçlar çalışmalar sonrası şehrin girişinde bir boş araziye alındı.

Yüzlerce aracın toplandığı alanda bir kısmı imha edilmek üzere çeşitli illere gönderildi. Diğerleri ise beklemeye devam ediyor. Alan adeta bir araba mezarlığı görüntüsü veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde toplam 3 bin 468 aracın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Sel günü vatandaşların bir kısmı araçlarını yüksek kesimlere kaçırarak kurtarırken, bir kısmı da buna mani olamadı. Babaçay köyünde selde hayatını kaybeden Arif Karadeniz de otomobil ve hayvanlarını kurtarmak isterken felakete yakalanmıştı.

Arif Karadeniz'in yeğeni Cengiz Karadeniz, "11 Ağustos'ta ilçemizde hakikaten bir afet yaşandı. Bu afette derelerin tıkanması neticesinde ilçemizin büyük bir bölümüne sel geldi. Bu sel neticesinde araçlarımızın birçoğunda ciddi hasarlar oluştu. Sel sularını kapıldı. Bazı araçların enkazı bile bulunamadı. Sanayinin de yıkılması neticesinde bazı araçlarımız Samsun, bazısı İstanbul bazısı Sinop'a gönderildi. Tadilat tamirat çalışmaları yapılıyor. Bu araçlar hususunda ciddi olarak maddi destek de verildi. Can kayıplarımız da oluştu. Görüldüğü üzere birçok araç, hurda yığını haline geldi. Burası bir araç mezarlığına döndü. Bazı araçlar bulunamadı. Bazı araçlar İstanbul'a gönderildi. Çekiciler hala da taşımaya devam ediyor. Ciddi bir maddi ve manevi zarar oluştu" dedi.

Amcası Arif Karadeniz'in de aracını ve hayvanlarını kurtardıktan sonra dönüşte sele kapıldığını belirten Cengiz Karadeniz, "Ben Babaçay köylüyüm. Babaçay köyünde amcam Arif Karadeniz, yengem Gülizar Karadeniz selde hayatını kaybetti. Amcam aracını kurtarıyor, hayvanlarını kurtarıyor. Ancak sonradan maalesef sele kapılarak hayatlarını kaybediyorlar. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Kendi araçlarımız biz de son anda kurtardık. Maddi zararlarımız karşılanıyor ama cana gelmeseydi. Allah'ın takdiri" diye konuştu.

Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar
Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar
Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar
Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar

Kastamonu, Tragger, Bozkurt, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 18:04 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı 17:55 Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı 17:46 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı 17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı 17:05 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti 16:03 İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık         
18:19
Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı         
17:37
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:42
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement