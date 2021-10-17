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İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi - Son Dakika

İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi

17.10.2021 13:26
İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi

KOCAELİ Sanayi Odası'nın düzenlediği bisiklet turuna katılan yaklaşık 300 kişi, Osmangazi Köprüsü'nde pedal çevirip İklim Diplomasisi Haftası için farkındalık oluşturdu.

KOCAELİ Sanayi Odası'nın düzenlediği bisiklet turuna katılan yaklaşık 300 kişi, Osmangazi Köprüsü'nde pedal çevirip İklim Diplomasisi Haftası için farkındalık oluşturdu. Etkinliğe katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı "Bisiklet; hareketlilik, dostluk ve karbondan uzak bir dünya demek" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası, İklim Diplomasisi Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması ve yapılan çalışmalara destek verilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nden başlayan etkinlik, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün geçilmesinin ardından İstanbul-İzmir Otoyolu Karayolları Altınova İşletmesinde sona erdi.

'YARIŞ DEĞİL, FARKINDALIK'Etkinlik hakkında bilgi veren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Kocaeli Sanayi Odası olarak artık geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet etkinliğimizin Körfez geçişi olarak bu sene 3'üncüsünü yapıyoruz. Avrupa İklim Diplomasisi'nin duyulması ve insanlarda bir farkındalık yaratma adına yaptığımız bir etkinlik. Tamamen amatör bir geçiş yapacağız. Yarış değil bu. Bisiklet etkinliği olarak tamamlayacağız" dedi. 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK GÜNDEMİMİZDE'

İklim krizinin dünya gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da "Doğa can çekişiyor. Biliyorsunuz, dünyanın bazı bölgelerinde çok hızlı kalkınma hamleleri var. Tabii ki bunlar olmalı. Ancak doğayı kirleterek ve mahvederek olmamalı. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu artık gündemimizde. İçtiğimiz sudan, soluduğumuz havaya kadar yaşamımızı etkiliyor. Bugün bir bisiklet etkinliği yapıyoruz. Bisiklet; hareketlilik, dostluk ve karbondan uzak bir dünya demek. Bugün hep birlikte Osmangazi Köprüsü'nü de geçerek güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Daha sağlıklı, daha temiz havalı ve daha mutlu, daha hareketli günlere diyelim" diye konuştu.


- Gebzekocaeli

Kocaeli Sanayi Odası, Osmangazi Köprüsü, Bisiklet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İklim değişikliği farkındalığı için bisiklet turu; bakan yardımcısı da pedal çevirdi - Son Dakika
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