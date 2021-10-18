Üye Girişi
İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz - Son Dakika

İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz

18.10.2021 11:28
İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini ve yaptırımları kaldırmasını istediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini ve yaptırımları kaldırmasını istediklerini söyledi.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, nükleer anlaşma müzakereleri ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin devam edeceğini ve daha önceki 6 turda neticeye bağlanmayan hususların Brüksel'de ele alınacağını kaydeden Hatibzade, "Aksaklıkları doğru tespit edemezsek birkaç tur daha neticesiz sona erebilir. Mesele sadece müzakerelerin başlaması değil, zamanın heder edilmeden sonuç alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de yapılacak müzakerelerin Viyana sürecine olumlu katkı sağlayabileceğini söyleyen Hatibzade, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz. İran'a yönelik yaptırımları da kaldırmalıdır. ABD'ye hiçbir zaman ön şart koşmadık, çünkü ABD nükleer anlaşmanın bir tarafıdır. Asıl amaç tüm yaptırımların kaldırılacağına dair güvenin oluşmasıdır."

Suudi Arabistan ile müzakerelerin kendi seyrinde devam ettiğini ve basında çıkan iddiaları yalanlama ya da teyit etme konusunda bir açıklama yapmayacağını ifade eden İranlı Sözcü, Irak seçimlerinin de o ülke halkını ve partilerini ilgilendirdiğini belirtti..

Hatibzade ayrıca 27 Ekim'de Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri bakanlarının Tahran'da bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla ilişkiye giren kadın, evlilik kararı aldı 12:34 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla ilişkiye giren kadın, evlilik kararı aldı Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti 12:12 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti 11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! 11:18 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi 11:14 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi

Son Dakika Haberleri
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü         
12:39
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada         
12:15
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Adam, Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi         
11:30
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol         
11:15
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement