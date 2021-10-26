İspanyol müzisyen Jordi Savall, "İbn Battuta: ? Zaman Yolcusu" konseriyle sahne aldı - Son Dakika

İspanyol müzisyen, viyola sanatçısı ve besteci Jordi Savall ve Hesperion XXI grubu "İbn Battuta: ? Zaman Yolcusu" konseriyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Savall, bu konserle müzik yolculuğuna Çin'in yanı sıra Suriye, Ermenistan, Yunanistan, Türkiye ve İbn Battuta'nın yolculuğu süresince ziyaret ettiği ülkeler ve kültürlerden konuk müzisyenlerle birlikte devam ediyor.

Konserin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan ünlü müzisyen Savall, İbn Battuta'nın döneminin önemli seyyahlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Fas krallığından tüm doğuya kadar 40 yıldan fazla seyahat etti. Bütün bu gezileri çok ilginç bilgilerle anlatıyor." dedi.

Müziğin tarihi hatırlamanın en iyi yolu olduğuna işaret eden sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik sayesinde duygu ve bilgi ile bir bağlantı kurabiliriz. Örneğin belirli bir yüzyılın bir parçası olduğumuzda, o zamandaki insanlarla aynı duyguları hissedebiliriz. Zaman müzikli bir zaman makinesi gibi. Gerçekten her dönemin ve her bölgenin güzelliğini ve duygusunu deneyimledik. Bunun için İbn Battuta'nın seyahatinin bu kısmı için Konstantinapol'den Afganistan'a gidiyoruz. Fas'a döndüğünde anılarıyla birlikte tüm kitabı yazar ve bu Orta Çağ'dan kalma bir yolculuğun en ilginç ilişkilerinden biridir."

Savall, bu proje için başka projelerden tanıdığı birçok müzisyenle temas halinde olduğuna vurgu yaparak, her tarzdan en iyi müzisyenlerle iletişime geçtiğini söyledi.

Jordi Savall, projenin ana fikrini ise şöyle anlattı:

"Bu projenin ana fikri, aynı zamanda, Orta Çağ tesadüfi müziğinin her türlü oryantal ile nasıl mükemmel bir şekilde diyalog kurabileceğini göstermektir. Çünkü müzik tarzımız 11, 12, 13. yüzyıldaki müzik tarzına dayanıyor. Kore müziğine benzer modlar."

Sunuculuğunu Pelin Özer'in yaptığı konserde, Lingling Yu ve Minh Trang Nguyen misafir sanatçı olarak yer aldı.

Sanat yönetmenliğini Jordi Savall'in üstlendiğini konserde, sanatçıya, vokalde Waed Bouhassoun, neyde Moslem Rahal, tablada Prabhu Edouard, rebabda Daud Sadozai, kanunda Hakan Güngör ve Yurdal Tokcan, vurmalı çalgılarda ise David Mayoral eşlik etti.