İstanbul Barosu seçimleri başladı - Son Dakika

Toplam 7 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

İstanbul Barosunun, 2020'de yapılması gereken ancak Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda dün faaliyet raporu açıklanırken, gruplar adına da adaylar konuşmalarını yaptı.

Sabah 09.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar sürecek oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

İstanbul Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Akın Yazıcıoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Şadi Çarsancaklı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarışıyor.

Toplam 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 13 isim belirlenecek.