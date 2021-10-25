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İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI

25.10.2021 12:50

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) 2021 Turizm Kongresi'nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) 2021 Turizm Kongresi'nin tanıtımı yapıldı. Toplantıda önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek kongrenin hedefleri ele alındı.

TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi 19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya, Belek'te düzenlenecek. Kongre öncesi TÜRSAB'ın Beşiktaş'taki genel merkezinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda basın açıklamasını TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Koordinatörü Hasan Eker yaptı. Eker, TÜRSAB'ın gelecek planlarını, programlarını ve düzenleyecekleri fuarları anlattı. Eker, "1.5 yıllık bir pandemi döneminden geçtik. Dünya turizmindeki, 1.5 milyarlık rakamlar 400 milyonlara düştü. Geçen yıl da 270 milyon gibi rakamlara düştü. 7. aydan itibaren kısıtlamaların da kalkmasıyla turizm hareketi başladı. Bizi ve tüm dünyayı yeni bir dönem bekliyor artık. Rekabet fiyat odaklı olmayacak. Hijyen ve sağlık odaklı olacak." dedi.

"FARKLI ŞEHİRLERDEKİ ACENTALARIMIZIN İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Hasan Eker şöyle devam etti:

"Turizm sektörünün köklü bir kuruluşu, TÜRSAB olarak bu değişim konusunda kongre düzenlemeye karar verdik. Burada ortak akılla turizmin tüm taraflarıyla birlikte tüm bu konuları masaya yatırmaya karar verdik. Kongremizin bir değil birçok amacı var. Bu kongrenin hem sektörümüze, seyahat acenteliğine hem de turizme çok faydalı olacağına inanıyoruz. Birincisini bu yıl 19-21 Kasım'da Belek'te düzenleyip bundan sonra her yıl geleneksel olarak yapmak istiyoruz. Türkiye turizminin en büyük pazarlarından Rusya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin seyahat acenteleri birlik başkanlarını da davet ettik Antalya'ya. Onların da görüşlerini alacağız. Bu kongrenin amaçlarından bir tanesi de üyelerimizin birbirleriyle tanışması. Tüm katılımcıların birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve iş birliklerini geliştirmek. Rize'deki acentemiz ile Mardin'deki acentemizi orada birbirleriyle tanıştırıp iş birliklerini geliştireceğiz."

İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI
İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI

Hasan Eker, Türkiye, Kongre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN TÜRSAB TURİZM KONGRESİ'NİN TANITIMI YAPILDI - Son Dakika
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