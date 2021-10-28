Kahramankazan'da ortaokulda Robotik Bilişim ve Ahşap Atölyesi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ortaokulu'nda Robotik Bilişim ve Ahşap Atölyesi açıldı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, atölyenin açılışında çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Parlar'a öğrenciler de kendi yaptıkları ürünlerden sundu.

Kaymakam Parlar, daha sonra zihinsel ve otizmli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim sınıfını ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti. Özel çocuklardan ikisinin okuduğu şiiri dinleyen Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında bu şiirin okutulması talimatını verdi.

Okul müdürü Tarık Sezer, yüz yüze eğitimin başlamasıyla atölye çalışmalarını da hızlandırdıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz atölye çalışmalarıyla kendilerini daha rahat ifade edebilecek bir ortama kavuştu. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimiz için bir nevi terapi olan bu sınıflara devam eden öğrencilerimiz el ve zihinsel becerilerini de geliştiriyor." dedi.

Atölyenin açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.