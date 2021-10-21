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KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI

21.10.2021 20:54

KAHRAMANMARAŞLILAR ve Trabzonlular, 'İki şehrin hikayesi' programında buluştu.

KAHRAMANMARAŞLILAR ve Trabzonlular, 'İki şehrin hikayesi' programında buluştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında kardeşlik protokolünün imzalandığı programda halaylar çekildi, horonlar tepildi.

Kardeşlikleri yüzyıllara dayanan ve bu kardeşliği Eylül ayında her iki büyükşehir belediye meclisinde alınan kararla resmileştirilen Kahramanmaraş ve Trabzon'un kardeşliği, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla anlatıldı. İki şehrin kardeşliğini anlatan kısa film gösterimi ile başlayan program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin performansı, Trabzonlu sanatçı Adem Ekiz'in kemençesi eşliğinde söylediği Karadeniz'le özdeşleşen 'Divane Aşık Gibi' parçasıyla devam etti. Aşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması birincisi Hatice Gökçeli ise 'Boşumuş' türküsünü seslendirdi.

'MARAŞ VE TABZON CADEELERİ KARDEŞLİK HUKUKUNU YANSITACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, her iki şehir arasında kadim bir dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etti. Her iki şehrin en önemli caddelerinin isimlerinin kardeş şehrin adını taşıdığını ifade eden Güngör, Bizler, ecdadın bıraktığı bu kadim kardeşliği, onlara yakışır ve gelecek nesillerimize aktaracak bir şekilde geliştirmemiz gerekir. Şimdi, Murat Zorluoğlu kardeşimle bir yol haritası koyup iki caddeyi yeniden ele almaya karar verdik. Her kim Trabzon'da Maraş Caddesi'ne gittiğinde Maraş ve Trabzon kardeşliğini görsün. Her kim Kahramanmaraş'a gelip Trabzon Caddesi'ni gezdiğinde Maraş ve Trabzon'un kardeşliğini görsün. Bu konuda şu an bir çalışma yaptırıyoruz, inşallah iki cadde de birbirine benzer ve kardeşlik hukukunu yansıtır bir şekilde yeniden düzenlemiş olacağız diye konuştu.

MARAŞLI SAÇAKLIZADELER, BÖLGENİN MÜSLÜMANLAŞTIRILMASINDA ÇOK ÖNELİ ROL OYNADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, kardeş şehirde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İki şehrin kardeşliğinin 1500'lü yıllara kadar uzandığını kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti

500 yıl önce, 1500'lü yılların başında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hemen sonrasında Maraş'tan Trabzon'a Alperenler, Saçaklızadeler göç ettiler. ve orada Saçaklızade Şeyh Osman Efendi, Çaykara'ya bağlı Paçan Köyü'ne, kardeşlerinden Hasan Efendi Of'a bağlı Eskipazar'a, İlyas Efendi de Çaykara'ya bağlı Yente Köyü'ne yerleşti. Bu zevat hakkında doğrusu tarihi belgelerde çok büyük bilgiler yok ancak yaygın kanaat bu zatların, o bölgenin Müslümanlaştırılmasında çok önemli bir rol oynadığıdır ve yine bu bölgede huzur ikliminin tesisinde çok büyük gayretler gösterdikleridir. Ben Paçan Köyü'ndenim. Bizim köyümüz, bugünkü adıyla Maraşlı Köyü. Buraya işte bu kardeşlik hukukunun bir parçası olarak coğrafi isimler değişirken Maraş'tan gelen hoca efendilere bir saygının göstergesi olarak Maraşlı ismi verildi. Şu anda orada Saçaklızade Osman Efendi'nin türbesi oradadır. ve bölgede bu zatlar çok büyük hürmet görmeye devam ediyorlar.

Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Köksal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Doğan da iki şehrin kardeşliğinin kadim tarihini anlattı.Konuşmaların ardından başkanlar arasında kardeşlik protokolü imzalanırken, birbirlerine günün anısına tablolar hediye edip, her yıl her iki şehirde kardeş şehir günleri düzenleyeceklerini ifade ettiler.

Program, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekibinin horon performansıyla sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI
KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI
KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI
KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA KARDEŞLİK RÜZGARI - Son Dakika
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