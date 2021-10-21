Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Gümüşova-Kavacık Kavşağı'ndaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat- Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerinde ve Tokat- Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.