Ağaca düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı - Son Dakika

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! İşte yeni asgari ücret için en güçlü tahmin

Escobar operasyonu bile gölgede kaldı! Dünyanın en tehlikeli ismi sonunda yakalandı

Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü H.K. (33), iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca takılıp yere düştü.

Kayseri 'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağacın üzerine düşen sporcu ağır yaralandı.

İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira