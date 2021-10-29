Üye Girişi
Kıraç konserinde insan seli yaşandı - Son Dakika

Kıraç konserinde insan seli yaşandı

29.10.2021 23:06

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kıraç Konseri ile son buldu.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kıraç Konseri ile son buldu. Konseri dinlemek isteyen binlerce Antalyalı, alanı doldurdu. Alan girişindeki geniş HES kodu ve güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi coşku ile kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık Kıraç'ın şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Konser öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Böcek ile beraber konser alanına, CHP Milletvekilleri, CHP il başkanı STK Temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Kıraç'a Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu eşlik etti.

"ÖZGÜR OLMANIN GÜCÜ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçen yıl bugünlerde yaşam savaşı veriyordum. Aranızda değilim ama sizlerin dualarıyla ve Allah'ın takdiriyle sizlerin arasındayım. Cumhuriyet 98 yıl önce bugün özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yakılan bir meşaledir. Aydınlanmanın adı, kimsesizlerin kimsesi, mücadele eden halkın sesidir. Her 29 Ekim bize inanmayı, var olmayı, bitti denilen yerden yeniden başlamayı hatırlatır. Millet olmanın, özgür olmanın, biz olmanın gücünü anlatır" dedi.

"İYİ Kİ VARSIN CUMHURİYET"

Konuşması ile konser alanında yoğun alkış alan Böcek, "Bizi ulus, toprağı vatan yapan gündür bugün hepimize kutlu olsun. Attığımız her adımda Atatürk'ün izinden gitmeye ve cumhuriyetin ilkeleriyle yürümeye devam edeceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet. 57 sene çocukluğu dışında her saniyesini bu vatan, bu millete ayıran Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatanların her zaman karşısında olacağız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte bayrağımıza, ezanımıza, cumhuriyetimize, Atatürk'ümüzün devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.

(Elifnaz Altürk - Gazi Taş/İHA)

Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı
Kıraç konserinde insan seli yaşandı

Cumhuriyet, Antalya, 29 Ekim, Kıraç, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıraç konserinde insan seli yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı 23:05 Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı 22:19 Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz 21:39 Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz
Biden 20:10 Biden "denizaltı" krizinden sonra Macron'la ilk kez bir araya geldi: Beceriksizce davrandık Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Aşı karşıtı adam, eylemde işin içine Bakan Soylu'yu katıp polise tehditler savurdu: Açığa alınacağını biliyor musun? 18:39 Aşı karşıtı adam, eylemde işin içine Bakan Soylu'yu katıp polise tehditler savurdu: Açığa alınacağını biliyor musun?
Siirt'te 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı         
23:19
Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası         
22:50
İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü         
21:46
Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu         
20:32
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu         
19:39
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 23:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kıraç konserinde insan seli yaşandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement