Üye Girişi
Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı - Son Dakika

Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı

22.10.2021 17:48
Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı.

Kırgızistan'ın güneyindeki Bölgesi'nde Özgen şehrindeki İmam Serahsi Camisi ve Külliyesinin açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov, Kırgızistan Meclisi Başkan Yardımcısı ve Özgen Milletvekili Aida Kasımaliyeva ve yerel yöneticilerin yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Türkiye'nin Oş Şehrindeki Fahri Konsolosu Aslan Bayogliyev ve akademisyenler de hazır bulundu.

Erbaş'ın yaptığı duaların ardından kesilen kurdele ve besmeleler ile cami ibadete açıldı.

"Bu topraklar, gönül mimarların yetiştiği topraklardır"

Açılışta konuşan Erbaş, törene katılmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.

İnsanlığın hayatının caminin etrafında oluştuğunu belirten Erbaş, İslam düşüncesinde ve medeniyetinde toplulukların hayatının kalbinde, şehrin merkezinde ve medeniyetin temelinde caminin var olduğunun altını çizdi.

Erbaş, İmam Serahsi'nin yetiştiği toprakların önemine işaret ederek, "Bu topraklar, tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan nice evliyaların, alimlerin, velilerin, erenlerin, gönül mimarların yetiştiği topraklardır. Bu topraklar kültürümüzün, medeniyetimizin en değerli hazinelerine ev sahipliği yapan bir diyardır." diye konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva, cami ve külliyenin kuruluşu ve açılışının Kırgızistan ve Özgen şehri için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Kasımaliyeva, İmam Serahsi'nin Kırgızistan'ın gururu olduğunu belirterek, "Camiyi ve külliyeyi kuranlara, açanlara ve emeği geçen herkese, özellikle Kırgızistan'ın konuğu olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Kırgızistan devleti ve meclisi adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Abdıkarov da ibadete açılan caminin ruhsatını getirerek cami imamına teslim etti.

Konuşmaların ardından Erbaş, minbere çıktı, hutbe okudu ve cemaate cuma namazını kıldırdı.

İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi

Cami ve külliye, 4 dönümlük arazide geleneksel Osmanlı mimari üslubuna uygun olarak yapıldı.

Külliye içerisinde 500 kişilik cami, Kur'an kursu, kütüphane, misafirhane, aşevi ve lojman bulunuyor.

Ayrıca cami avlusunda, El-Mebsüt adlı ünlü eserini hapsedildiği kuyudan yazarak tarihe geçen İmam Serahsi'yi hatırlatacak temsili bir kuyu da yapıldı.

İmam Serahsi kimdir?

Muhammed bin Ahmed es-Serahsi (1009-1090), Horasan'da Meşhed ile Merv arasında bulunan Serahs kasabasında dünyaya geldi.

Ortaçağ'da ilk Müslüman Türk devletini Orta Asya'da kuran Karahanlılar döneminde yaşayan İmam Serahsi, tahsilini Buhara'da yaptı.

Serahsi, nerdeyse 17 yıllık hapis hayatını Özgön (Özkent) zindanında yatarak, fıkıh eserleri yazarak tamamladı.

Hanefi fıkhının önemli alimi ve "İmamlar Güneşi" olarak da bilinen Serahsi, hapishanelerde öğrenci yetiştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2012'de İmam Serahsi Türbesi'ni inşa ederek ziyaretçilerine açmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi 17:36 Çocuğunun üstünde sigara söndüren babayla ilgili verilen karar mahkeme ve bakanlığı karşı karşıya getirdi Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu tutuklu şüphelisi tahliye edildi 17:32 Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu tutuklu şüphelisi tahliye edildi Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi 17:21 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular 16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur 16:35 Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi

Son Dakika Haberleri
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
16:57 Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı
16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular
16:53 Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü         
17:56
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı         
16:58
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar         
16:39
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor         
15:32
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 18:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement