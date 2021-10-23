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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)

23.10.2021 14:25
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)

FESTİVAL AÇILIŞINA KATILDIKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen, Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılış programına katıldı.

FESTİVAL AÇILIŞINA KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen, Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılış programına katıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı açılış programında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, " Kıbrıs'ta egemen olmamız, sizlerle muhabbetimizin devam etmesi, İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2000 kilometrekarelik Doğu Akdeniz'deki iş birliğimizin daha ileri seviyeye taşınması hepimizin temennisidir. Bu bakımdan Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki ekonomik, ticari ve siyasi anlamda iletişimimizin güçlenmesi önemlidir. Biz artık birbirimize daha yakınız. Zeytini andığımız bugünde zeytinin bereketi, refahı, barışı içinde geleceğe hep birlikte yürümek benim hep arzu ettiğimiz bir durumdu" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYAR DOLARLIK İHRACATIMIZ VAR'Hatay Valisi Rahmi Doğan da Hatay'ın bir tarım ve sanayi kenti olduğunu ifade ederek, "Bizim yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bugün Amik Ovası'nda pamuk hasadı yapılırken, Hatay'ın kuzeyinde narenciye hasadı yapılırken, güneyinde bugün Altınözü'nde zeytin ve zeytinyağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyük bir zeytin ağacı varlığımız ve üretimimiz var. Bunun tanıtımı için bunun ülke dışına ihracatı için yapılan çalışmalar var" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki protokol üyeleri ile beraber, festival alanında stantları gezdi.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Hatay, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2) - Son Dakika


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