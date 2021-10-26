Kuzey Makedonya'da "Afyonkarahisar Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Afyonkarahisar Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Üsküp destekleriyle başkentteki önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinliğe Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın iç Ege'de kara yolları ile devlet demir yollarının kesiştiği merkezi bir konumda olan bir il olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 2019 yılında 620'ye yakın yöresel ürünlerinin bulunduğu aktaran Zeybek, ürünlerin bir kısmının Türk Patent Enstitüsünde tescilini yaptıklarını, 30'a yakın ürünün ise tescil sırası beklediğini anımsattı.

Haziran 2019'da yöresel ürünlerin ön plana çıkarılması noktasında Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) müracaat ettiklerini hatırlatan Zeybek, "31 Ekim tarihi itibarıyla 2019 yılında UNESCO tarafından dünyada 36 ilden, ülkemizde de 3 ilden biri olarak Hatay, Gaziantep'ten sonra gastronomi şehri ilan edilen üçüncü iliz. Gastronomi şehri ilan edildikten sonra UNESCO'nun bizden istemiş olduğu bazı yaptırımlar vardı. Onları bir bir yerine getirdik." diye konuştu.

Zeybek, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın yurt dışında tanıtımını gerçekleştirmek istediklerini ancak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Uluslararası Turizm ve Gastronomi Festivali'nin 14-17 Ekim tarihlerinde düzenlendiğini kaydeden Zeybek, ilk yurt dışı tanıtımını geçen hafta Bosna Hersek'te yaptıklarını belirtti.

Tanıtım kapsamında yöresel ürünlerin, lezzetlerin tanıtımını, Afyonkarahisar ile ilgili bilgiler vereceklerini kaydeden Zeybek, "Yöresel lezzetlerimizi size tattırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki baharla birlikte en son kurtarılan Karabağ'daki Şuşa'da yapmayı düşünüyoruz. Yine Belçika ve Fransa'da yapılması gerekiyor. İlerleyen günlerde onları da yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında misafirlere Afyonkarahisar'a özgü salata, vişne şerbeti, tandır çorba, patlıcan musakka, keşkek üzerine bütüm et ve kaymaklı ekmek kadayıfı ikram edildi.