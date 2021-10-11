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Maher Zain İstanbul'da konser verdi - Son Dakika

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

11.10.2021 09:24
Maher Zain İstanbul'da konser verdi

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri ile tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain hayranlarıyla buluştu.

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri ile tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain hayranlarıyla buluştu.

Zain, Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İngilizce, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zain, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Türkiye kültürü, yemeği, müziği, her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim bir ülke. Burada çok fazla arkadaşım var çok defa geldim. Türkiye için çok dua ediyorum." dedi.

"Kara Tren" adlı türküyü dinliyor

Türkçe müziği sevdiğini ve severek dinlediğini ifade eden Zain, İbrahim Tatlıses'i çok sevdiğini, son zamanlarda ise "Kara Tren" türküsünü spor yaparken keyifle dinlediğini söyledi.

Zain, konser için yeni Türkçe eserler hazırladığına da dikkati çekerek, "Uzun zaman sonra Türkiye'de konser vereceğim. Koronavirüsten sonra ilk konserim bu. Daha fazla prova yapmam gerekiyordu. Tüm sözleri buraya yazıyorum. Yani sadece hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen ramazanda İstanbul'da klip çektiğini hatırlatan Maher Zain, yeni şarkısı için Konya'da klip çekeceğini kaydetti.

Yaklaşık 90 dakika performans sergileyen ve "Ramazan", "Assubhu Badaa", "Raditu" ve "For The Rest Of My Life" gibi şarkılarını da söyleyen sanatçıya, 10 kişilik orkestra eşlik etti.

Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi

İstanbul, Türkiye, Konser, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maher Zain İstanbul'da konser verdi - Son Dakika


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