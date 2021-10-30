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Malatya'da 100 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Malatya'da 100 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi

30.10.2021 19:55
Malatya'da 100 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ilçesinde evleri zarar görenler için yapılan 100 konut daha hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ilçesinde evleri zarar görenler için yapılan 100 konut daha hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde kentte etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

TOKİ tarafından Pütürge ilçesinde yaptırılan konutların hak sahibi vatandaşlara teslimi Vali Aydın Baruş'un katılımıyla noter huzurunda yapılan kurayla gerçekleştirildi.

Vali Baruş, Pütürge Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, her konut tamamlandığında yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Vatandaşların da yüzünün gülmesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran Baruş, "Kötü bir afet yaşadık. Can kaybımız olmadı ama tedbirli olmamız gerekiyor ki bundan sonraki afetlerde can kaybı yaşamayalım. Bu nedenle sağlam yapılar içerisinde vatandaşlarımızı iskan etmemiz gerekiyor. Riskli yapılarda yaşayanların sıkıntı yaşamamaları için elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin konutları inşa etmeye çalıştığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Pütürge'nin doğa koşulları konut yapımına çok elverişli değil özellikle kırsal alanda zorlandık. İlçe merkezimizdeki konutları süratle tamamladık ve kırsalda konut yapımına elverişli arazileri olmayanların ilçe merkezinde konut hakkı alma hakkını sağladık. Taşbaşı Mahallesi'nde 208 konut, Tepehan'da 98 konut bitirildi. Ağalar ve Hatip Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da 213 konut yapılması planlanıyor. Kırsal alanda yer seçimi yapılan 606 hak sahibimiz var, 77 vatandaşımız konut talep etmemiş. Çok katlı konut talep eden 77 vatandaşımız var. Yapımına başlanan 450 kırsal konutumuz var, 204'ü tamamlandı, diğerlerinin yapımı devam ediyor. Elimizden geldiğince bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sağlam yapılarda sıcak yuvalarınızda huzurla, deprem endişesi gütmeden yaşarsınız. Allah hayırlı etsin."

Kura çekimine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 100 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 100 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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