Manisa Müftü yardımcısı Koşum vefat etti - Son Dakika

Manisa İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Koşum (50) bir süredir tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde vefat etti.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Koşum bir süredir beyin tümörüne bağlı tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Koşum'un cenazesi 14 Ekim 2021 Perşembe Günü, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Merkez Pazar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akkeçili Mahallesinde defnedileceği bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve ardından Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas Merkezinden mezun olan Koşum, Türkiye'nin birçok bölgesinde sırasıyla imam hatiplik, vaizlik ve ilçe müftülükleri yaptı. En son görev yeri olan Manisa'da İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunan 50 yaşındaki Zekeriya Koşum, biri kız diğeri erkek 2 çocuk babasıydı. - MANİSA