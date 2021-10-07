Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da partisinin il binasının açılışını yaptı - Son Dakika

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum." dedi.

Bartın'daki programı kapsamında ilk olarak Kozcağız beldesini ziyaret eden İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Bartın'da, partisinin il binasının açılışını yapan İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

AK Parti hükümetinin politikalarında katıldıkları ve katılmadıkları yerler olduğunu belirten İnce, "Bizim politikalarımız çok net. Kapalı kapılar ardında bir politikamız yok, herkesin gözü önünde. Örneğin, Azerbaycan'a yardım etti Erdoğan ve AKP hükümeti. CHP'den bir arkadaş 'Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik' dedi. Biz bu kafada değiliz. Erdoğan, Azerbaycan'a az yardım etmiştir. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım daha çok yardım edecektim. 'Libya'da ne işimiz var' dediler. Hayır, Libya'da olmalıyız. Mavi Vatan vazgeçilmezimizdir, Mavi Vatanı destekliyoruz. Mavi Vatan; bir cumhuriyet projesidir, Atatürk projesidir." diye konuştu.

İnce, hükümetin Suriye ve Afganistan politikasını eleştirerek, "Bizim iktidarımızda, benim cumhurbaşkanlığımda, Memleket Partisi iktidarında, Suriyelileri, Afganları memleketlerine geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Parti olarak örgütlenmelerini tamamladıklarını, kurultaylarını da yaptıklarını aktaran İnce, seçime hazır olduklarını kaydetti.

Gazetecilerin, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisinin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusu üzerine İnce, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin. Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum. O zaman kapatsınlar partileri, bir parti yapsınlar. Her siyasi partinin bir iddiası olacak. Biz 50 artı 1 alıp tek başımıza memleketi yöneteceğimize inanıyoruz. Yola böyle çıkıyoruz." yanıtını verdi.

Muharrem İnce, açılışın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnce'ye, İl Başkanı Mustafa Çelik ve Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ile partililer eşlik etti.