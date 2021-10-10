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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir"

10.10.2021 22:22

- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir" Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi teşkilat buluşmasına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir.

- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir"

BURSA - Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi teşkilat buluşmasına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir. Kapılarda güvenlik eksikliğidir. Bu açıdan TYP'den bir personel takviyesi yapılmıştır. Ancak bu yetmemektedir. Bu konuda gerekirse TYP'den yeni bir personel takviyesine ihtiyaç vardır" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesinin teşkilat buluşmasına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Yalçın, "Memur-Sen olarak yeni anayasaya ilişkin kamu görevlilerinin beklentilerini bir araştırmayla kamuoyuna duyurduk. Bu konuya ilişkin bizim temel yaklaşımımız şudur. Memurların mutlaka ve mutlaka toplu sözleşme hakkının yanın grev hakkının da olması gerekiyor. Memur sendikacılığı olarak grev hakkını ve bunun yanında da ayrıca siyaset hakkını istiyoruz. Çünkü kamu görevlileri sendikacılığının toplu sözleşme hakkının yanında grev hakkı yoksa bu anlamda bir ayağı eksik demektir. Çünkü sendikal hareketin grev hakkının yanında toplu sözleşme hakkı birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri varsa diğeri de mutlaka olmak durumundadır. Bunun için mücadelemizi uzun süredir veriyoruz. Yeni anayasada mutlaka ve mutlaka memurlara grev hakkı ve siyaset hakkının olmasını istiyoruz" dedi.

Mevcut 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun memur sendikacılığının toplu sözleşme sistemini taşıyamadığını belirten Yalçın, bu kanuna ilişkin de özellikle değişiklik taleplerini sıraladı. Bu kanunda altı noktada iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirten Yalçın, "Özellikle masanın oturma düzenindeki adaletsizlikler ortadan kaldırılmalı. Yedek teklif sunma sistematiği kaldırılmalı. Masada tutanak sistemi işçi sendikacılığındaki gibi günlük işlemler bittiğinde tutanak haline dönüştürülmeli. Bunun yanında masadaki çalışma süresi 2 ayı kapsayacak şekilde süre uzatımı yapılmalı. Çünkü bir aylık süre yetmemektedir. Dayanışma aidatı sistemi son derece önemli. İşçi sendikacılığında yetkili sendika emeğinin bu anlamda dayanışma aidatıyla hakkın teslimi söz konusuyken memur sendikacılığında yetkili sendikanın verdiği emeğin dayanışma aidatı olmaması dolayısıyla hakkın teslimi söz konusu değil. Yapana, yatana, çatana beraber dağıtılan bir sistematik var. Bu adaletsizlik içeriyor. Bir diğer konu ise hakem sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Yani tahkim süreci memur sendikacılığında mutlaka ve mutlaka yeniden gözden geçirilmeli. Hakemin yapısına ilişkin yeni bir tasarım gerekiyor" şeklinde konuştu.

Memur-Sen olarak Türkiye'de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını söyledi. Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, "Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma Bakanıyla bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. KPDK'da buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde" dedi.

"Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir"

Eğitimde çok ciddi sorunların olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Eğitim öğretim ortamı başladığı halde PCR, aşı ve benzeri tartışmaların eğitim öğretimin diğer sorunlarını gölgeledi. Şu anda eğitimdeki en önemli sorunun personel eksikliğidir. Kapılarda güvenlik eksikliğidir. Bu açıdan TYP'den bir personel takviyesi yapılmıştır. Ama bu yetmemektedir. Bu konuda gerekirse TYP'den yeni bir personel takviyesine ihtiyaç vardır. Kalıcı çözüm olarak mutlaka ve mutlaka merkezi bütçeden personel alımına ihtiyaç vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5 binin üzerinde yeni bir personel alımı yapılacak. Aşçı ve benzeri pansiyonlu yurtlardaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik ama bu eğitim öğretim alanları olan okullardaki hizmetli ihtiyacını gidermediği müddetçe tam çare olmayacaktır. Bu açıdan alınan miktara teşekkür ediyoruz fakat bu vesileyle bir kez daha buradan yeni personel ve hizmetli memur alımı konusunda bir kez daha teklifimizi ifade ediyor ve beklentimizi yineliyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir

Toplu Sözleşme, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir" - Son Dakika
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