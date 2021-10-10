Üye Girişi
Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika

Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

10.10.2021 10:49

Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi Nemrut Kalderası sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nün eşsiz sonbahar manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

Nemrut Kalderası sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nün eşsiz sonbahar manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı donduruyorlar. Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçisini ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor.

Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşiyor.

Nemrut Krater Gölü'nü gezerek fotoğraf çeken ziyaretçilerden Abdulrıdvan Kulu, "Her mevsim çeşitli güzellikler barındıran Nemrut, sonbaharın gelmesiyle ve yapraklarının renklerinin değiştirmesiyle harika manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bizde hem gezmek hem de bu güzellikleri fotoğraflamak için Nemrut Kalderası'nda gezintiye geldik" dedi.

Nimetullah Özkan da, Nemrut'taki sonbahar renklerinin insanı mest ettiğini söyledi. Özkan, "Kızıl, mavi, yeşil çok mükemmel renkler var. Doğa harikası Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük krater gölü var. Gölün maviliği, ağaçların kızıllığı, renklerin güzelliği insanı mest ediyor. Çok güzel, çok beğendim burayı" diye konuştu.

Erciş'ten gelen Melda Akın isimli ziyaretçi ise "Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Özellikle sonbahar renkleriyle harika olmuş çok beğendik, arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ben ilk defa geldim. Bir daha gelmeyi de düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Tur operatörü Hakan Çalışkan da; Patnos, Erciş, Muradiye ve Çaldıran'dan getirdiği arkadaşlarına doğal güzellikleri gösterdiğini söyleyerek, "Bu ortama ilk önce getirdiğimizde insanlar böyle bir şey beklemiyorlar. Fakat gördükten sonra hayran kalıyorlar. Geçen hafta 19 kişilik bir grupla gelmiştik. Şimdi ise 50 kişilik bir grupla geldik. Her geçen gün sayımız artıyor. Ekimin son haftasına kadar buraya gruplarımızı getireceğiz. Fakat burası her dönemde gelinmesi gereken bir bölge. Çünkü doğal ortam çok güzel ve insanlar buraya hayran kalıyorlar" dedi.

Erciş'ten gelen öğretmen ve profesyonel fotoğrafçı Abdullah Mustafa Aydın ise "Buranın güzelliğinden hep bahsediliyordu. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarla beraber geziye geldik. Birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hem gün batımında krater gölündeki ağaçların yansıması hem de bu atmosfer gerçekten insanı büyülüyor. İskender'in dediği gibi burası gerçekten küçük bir cennet. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi
Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi
Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi
Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

Toros Dağları, Sonbahar, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir 10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. 10:18 Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda 10:08 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor 00:09 Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı 19:22 Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı

Son Dakika Haberleri
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
10:07 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda
10:06 Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü
10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı
10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı
10:01 Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti         
10:26
Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı         
10:22
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası         
10:20
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü         
10:06
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 10:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement