Ödemiş'te 3 bin Türk bayrağı baskılı balon uçuruldu - Son Dakika

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 3 bin Türk bayrağı baskılı balon uçuruldu.

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe stadında düzenlenen törende Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş, vatandaşların bayramını kutladı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Uyan, Başsavcı Vekili Mert Aşkaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Emniyet Müdürü Hasan Özge de katıldı.

Saraçoğlu Caddesinde de yerel bir televizyon kanalı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle 3 bin Türk bayrağı baskılı balon uçuruldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılan vatandaşlardan Şefika Ayvaz, 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla yaşadıklarını belirterek "Böyle bayramları çok özlemişiz" dedi.