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Pakistan, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirtti - Son Dakika

Pakistan, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirtti

11.10.2021 16:39
Pakistan, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirtti

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirterek aksi halde Afganistan'da kaosun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirterek aksi halde Afganistan'da kaosun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE) ile yaptığı mülakatta Han, ABD'nin Afganistan'daki yenilginin şokunu üstünden atması ve Washington'un bu ülkeye gıda yardımı göndermesi gerektiğini belirtti.

Han, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğine dikkati çekerek aksi halde Afganistan'da kaosun yaşanabileceği ve bu durumun terör örgütü DEAŞ üyeleri için uygun bir zemin oluşturacağı uyarısında bulundu.

Bu konuda ABD'nin adım atmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Han, Afganistan'a komşu olduklarını ve bu ülkede yaşanacak bir kaostan en çok Pakistan'ın etkileneceğini söyledi.

Han, 20 sene sonra ABD'nin Afganistan'daki istikrarlı hükümeti desteklemekten başka yolu olmadığını ifade ederek Taliban'ın bölgede DEAŞ'a karşı savaşabilecek tek seçenek olduğunu dile getirdi.

Taliban'ın içerisinde radikallerin bulunduğunu anımsatan Han, Afganistan ile etkileşim kurulmaması halinde örgütün 20 yıl öncesine geri dönebileceğini kaydetti.

TTP ile görüşmeler

Han, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) içerisinde güçlü pozisyonlarda bulunan gruplarla görüştüklerini ifade ederek uzlaşabilecekleri kişilerle silahlarını bırakmaları için konuşmaları ve normal vatandaşlar gibi yaşamaları gerektiğini belirtti.

ABD'nin terörle mücadelede drone saldırılarını "en çılgınca" yöntem olarak nitelendiren Han, drone saldırılarının çoğu zaman yanlış kişileri hedef aldığını söyledi.

Han, TTP'nin yükselişini de drone saldırılarına ve bölgede düzenlenen askeri operasyonlara bağladı.

ABD'ye DEAŞ'a karşı savaşında Pakistan'da bir üs verilip verilmeyeceği sorulan Han, "(ABD'nin) Onların burada bir üsse ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum çünkü biz yeniden bir çatışmanın parçası olmak istemiyoruz." dedi.

Afganistan, Pakistan için önemli

Han, Afganistan'ın Pakistan'ı Orta Asya ülkelerine bağlayacak ticaret koridoru olduğunu belirterek bu sebeple bu ülkenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasıyla "rahatladıklarını" belirten Han, şiddetli çatışmalar beklediklerini ancak barışçıl bir güç transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Han, bu sebeple suçlandıklarını hissettiklerini dile getirerek 300 bin askerden oluşan Afgan ordusuna teslim olmalarını söylemediklerini ifade etti.

Mevcut Afgan hükümetinin kapsayıcı olmadığını kabul ettiğini ifade eden Han, şu andaki hükümetin "geçiş hükümeti" olduğunu anımsattı.

Han, Afganistan'ın etnik yapısına vurgu yaparak, gelecekte hükümetin kapsayıcı olacağını umduğunu kaydetti. Han ayrıca Pakistan'ın bu konuda Tacikistan ve Özbekistan ile çalıştığını hatırlattı.

Kadın hakları

Taliban'ın kadın hakları konusunda konuşmaya teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Han, grubun kadınların çalışmasına ve eğitim almasına izin vereceğini söylediğini anımsattı.

Han, Uygur Türklerine yönelik muamele konusundaki sessizliği sorulduğunda ise insan haklarına ilişkin seçici açıklamaları "ahlak dışı" olarak gördüğünü dile getirdi.

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki Müslümanlara ve ülkedeki diğer azınlıklara yönelik eylemlerine neden eleştiri olmadığını sorguladı.

Çin ile Uygur meselesini konuştuklarını ve bu konuda kendisine açıklama yapıldığını belirten Han, Çin ile kapalı kapılar arkasında konuştuklarını çünkü Çinlilerin doğasının ve kültürlerinin bu yönde olduğunu kaydetti.

" İsrail'i tanıma konusunda baskı yok" vurgusu

Han, İsrail'i tanıma konusunda Körfez ülkelerinden herhangi bir baskı almadığını kaydetti.

İsrail'in Hindistan'a Filistin'deki eylemleriyle ilgili şablon sunup sunmadığı sorulan Han, iki ülkenin çok yakın olduğunu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail'i ziyaret etmesinin ardından 5 Ağustos 2019 kararlarının alındığını anımsattı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pakistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, ABD'nin Taliban ile iletişim kurması gerektiğini belirtti - Son Dakika


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