Üye Girişi
Rusya'da Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı" toplantısı başladı - Son Dakika

Rusya'da Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı" toplantısı başladı

20.10.2021 14:18
Rusya'da Afganistan meselesine ilişkin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ı, Afganistan topraklarının Orta Asya ülkelerine karşı kullanılmasına engel olmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ı, Afganistan topraklarının Orta Asya ülkelerine karşı kullanılmasına engel olmaya çağırdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı"nda toplantı başladı. Toplantıya Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, İran temsilcileri katıldı.

Üçüncü kez düzenlenen Moskova Formatı toplantısında, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi başkanlığındaki heyet de yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açılış konuşmasını yaptığı toplantının önemine işaret ederek bu formatın Afganistan ile tüm komşu ve bölge ülkelerini "birleştirdiğini" belirtti.

ABD temsilcilerinin toplantıya katılmadığını ve bundan üzüntü duyduklarını dile getiren Lavrov, "ABD, ikinci kez art arda Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü toplantıya katılmıyor. Bunun bazı temel sorunlarla ilgili olmadığını umuyorum. Muhtemelen, bunun sebeplerinden biri de ABD'nin Afganistan özel temsilcisinin geçenlerde değişmesidir. ABD'nin Afganistan meselesi yönünde çalışmaya hazır olduğunu ve yeni özel temsilcinin de ileride atılacak adımlara katılacağını umuyorum." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Afganistan'da yönetimin değiştiğine dikkati çekerek "Bu durum, Taliban'ın üzerine sorumluluk yüklüyor. Taliban'ın ülkedeki askeri siyasi durumu normalleştirme ve devlet sisteminin çalıştırılması yönündeki girişimlerini görüyoruz. Ancak Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması ile ilgili hedefler hala geçerliliğini koruyor. Bunun başarılı çözümü olarak da sadece etnik değil, tüm siyasi güçlerinin çıkarlarını yansıtacak kapsayıcı hükümetin oluşturulmasını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplantı öncesi Taliban ile görüştük"

Bakan Lavrov, toplantı öncesi Taliban temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek "Geniş kitlelerin desteği doğru düzgün sosyal politika ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin uygulanmasıyla ilişkilidir. Bu konuları, toplantı öncesi Taliban heyetiyle ayrıntılı şekilde ele aldık." dedi.

Afganistan'daki durumun hala istikrarlı olmadığına işaret eden Rus Bakan Lavrov, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin bu durumu kullanmaya çalıştığını vurguladı.

Söz konusu örgüt üyelerinin göçmen kılıfında komşu ülkelere geçmeye çalıştığını belirten Lavrov, bunun Afganistan ve dış ortaklarının tepkisini gerektirdiğini söyledi.

Lavrov, "Taliban'ı, herhangi birinin Afganistan topraklarının üçüncü ülkelerin çıkarlarına, özellikle de Afganistan'ın komşu ve müttefiklerimiz olan Orta Asya ülkelerine karşı kullanmasını engelleme yönündeki çizgiyi takip etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Yeni Afganistan yönetimiyle etkileşimde olduklarını dile getiren Lavrov, "İleride de Kabil ile ikili ilişkileri ilgilendiren acil konuların çözülmesi amacıyla iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, uluslararası toplumun Kabil'e finansal, ekonomik ve insani yardım desteğinin sağlanması için kaynakların pekiştirilmesi ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin (BM) önemli rol üstelenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Afganistan meselesine ilişkin 'Moskova Formatı' toplantısı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar 14:08 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar Gündeme bomba gibi düştü! KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:06 Gündeme bomba gibi düştü! KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi 13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı

Son Dakika Haberleri
14:07 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar
13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
13:40 Canlı yayında Anne, oğluna "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti
13:36 Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
Canlı yayında büyük skandal! Spikerin haber sunduğu sırada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında büyük skandal! Spikerin haber sunduğu sırada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:12
İngiltere'den geri dönüşüm hamlesi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkaracaklar İngiltere'den geri dönüşüm hamlesi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkaracaklar         
14:08
Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu         
13:49
Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü         
13:36
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor         
11:28
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 14:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı" toplantısı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement