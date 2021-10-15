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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak - Son Dakika

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak

15.10.2021 14:09
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak

Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kent olarak önemli bir yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yarış güzergahının bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bezeli olduğunu kaydeden Becel, "Kapadokya, vadileri ile birçok spor etkinliğinin yapılabileceği, ülkemiz ve dünya için özel bir değer. Bu etkinliğin, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Pandemi nedeniyle gerekli tedbirler alındı. Elimizden gelen her türlü imkanı seferber ettik." dedi.

Amer Sports Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Genel Müdürü Ceylan Ateş de yarışa katılacak sporculara başarı dileyerek, "Salomon Kapadokya Ultra Trail pandemi dönemine rağmen çok güvenilir bir yarış. Teknik ekibi çok güçlü olan bir organizasyon. Biz Amer Sports olarak bu coğrafya ve Türkiye'ye çok inanıyoruz. Bu bölgeye ve ülkeye desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney ise yarışlarda bir ilki uygulayacaklarını, kısa mesafe koşucuların etkinliğe takım halinde katılabileceklerini söyledi.

Sporcuların yarışlardan elde edecekleri puanların dünya sıralamalarındaki konumlarına etki edeceğini anlatan Güney, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci bu tarzda birçok sportif ve kültürel organizasyona olumsuz etki etmiştir. Ama neredeyse hiç etkilenmeyen bir organizasyonla karşınızdayız. Tüm olumsuzluklara rağmen beklenilenin üzerinde bir talep ile karşı karşıyayız. Elbette bu başarılı bir çalışmanın neticesidir. Yarışımıza katılmak isteyenler içinde çok fazla kısa mesafe talep edenler vardı. Bu isteği yerine getirmekte zorlanacaktık çünkü yarışın konsepti değişecekti. Bir çözüm bulduk, takım halinde girenler etabı üç kişi, kısım kısım koşabilecek. Gelecek yıl da bölgedeki tüm resmi kurumlar takım oluşturarak bu yarışa katılacak."

Toplantının sonunda yarışa katılacak olan uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

Yarın sabah 06.45'te Ürgüp ilçe meydanından başlayacak olan yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik üç farklı etapta yarışacak.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak

Kapadokya, Nevşehir, Pandemi, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın yapılacak - Son Dakika


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