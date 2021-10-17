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Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi

17.10.2021 17:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) memleketleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

ESKİŞEHİR'de TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) memleketleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik'in kullandığı 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan kara yoluna dönüş yapan Cengiz Alav idaresindeki 06 DS 5256 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada otomobil dorsenin altında girdi, sürücü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. EŞİ İLE ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kütahya'da da 3 yıl emniyet müdürü olarak görev yapan Hasan Çevik ile oğlu için bugün Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hasan Çevik'in eşi Birgül, çocukları Recep, Selçuk, Talha Çevik ve yakınları ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve emniyet mensupları katıldı. Çevik'in eşi ve çocukları tabutların başında gözyaşı döktü. Çevik ile oğlunun cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazaya karışan TIR şoförü Cengiz Alav, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi

Ahmet Buğra, Hasan Çevik, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ile oğlu toprağa verildi - Son Dakika


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